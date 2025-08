Thuyền trưởng bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép 06/08/2025 19:48

Tối 6-8, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Hiếu (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Thuận) để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hiếu để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, ngày 25-2, Hiếu là thuyền trưởng tàu cá KG-95542-TS chở theo tám ngư dân cùng đi với tàu cá KG-995541-TS do ông NVK (31 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thôn) làm thuyền trưởng và ba ngư dân khác.

Cả hai tàu đến khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Thái Lan thì bị lực lượng Hải quân nước này phát hiện, truy đuổi.

Tàu của Hiếu đã chạy thoát về Việt Nam, còn tàu do ông K điều khiển cùng ba ngư dân bị bắt giữ và được bàn giao cho Cảnh sát Thái Lan điều tra, xử lý.

Công an tỉnh An Giang khuyến cáo ngư dân cần nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác thủy sản. Đặc biệt, thực hiện tốt khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển và góp phần gỡ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam.