Cháy nhà dữ dội lúc rạng sáng trên đường Liên ấp 2-3-4 xã Vĩnh Lộc 04/02/2026 11:59

(PLO)- Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường Liên ấp 2-3-4 diễn ra vào rạng sáng 4-2 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 4-2, Công an xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên đường Liên ấp 2-3-4.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy nhà bùng phát vào rạng sáng cùng ngày khiến nhiều người dân trong khu vực gặp một phen hốt hoảng. Một số nhân chứng sống cạnh hiện trường cho biết, khoảng 0 giờ ngày 4-2, khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng động lớn như tiếng nổ.

Đám cháy dữ dội khiến người dân khu vực náo loạn. Ảnh: Hữu Tâm

Khi chạy ra kiểm tra, người dân phát hiện lửa đã bốc cao ngùn ngụt tại một căn nhà trên đường Liên ấp 2-3-4. Do ngọn lửa phát triển nhanh, công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận đám cháy từ nhiều phía. Sau nỗ lực của lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến ngôi nhà lân cận bị ảnh hưởng. Ảnh: Hữu Tâm

Tại hiện trường, căn nhà cháy nằm cạnh một cơ sở nhựa và nhiều nhà dân xung quanh. Việc lực lượng chức năng kịp thời khống chế ngọn lửa đã ngăn chặn hỏa hoạn cháy lan diện rộng, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Rất may mắn, những người bên trong căn nhà đã kịp thời thoát thân ra ngoài. Tuy nhiên, đám cháy đã làm ảnh hưởng đến một quán nhậu liền kề, khiến nhiều vật dụng như quần áo, máy giặt, bồn nước bị hư hỏng và làm nứt tường gạch.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy đang được điều tra. Ảnh: Hữu Tâm

Theo phản ánh của người dân địa phương, trước khi hỏa hoạn xảy ra, có người nhìn thấy lửa cháy âm ỉ tại đống rác gần nhà dân nhưng không rõ ai đốt. Nhiều người nghi vấn ngọn lửa đã lan từ khu vực đống rác này sang căn nhà.

Hiện khu vực cháy đã được lực lượng chức năng phong tỏa, che chắn để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân.