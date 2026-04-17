Tiếp nhận 226 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả qua cửa khẩu Dinh Bà 17/04/2026 21:02

(PLO)- Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận 226 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, nhiều trường hợp có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép.

Ngày 17-4, tại Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp nhận 226 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Các công dân được trao trả lần này đến từ 27 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có 60 nữ, 166 nam. Qua bước đầu điều tra, nhiều trường hợp có dấu hiệu xuất cảnh trái phép hoặc làm việc không phép tại Campuchia, bị phía nước bạn tạm giữ và sau đó bàn giao lại cho lực lượng chức năng Việt Nam.

Đặc biệt, qua công tác tiếp nhận, Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Lê Văn Thuỷ (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội). Thuỷ bị Công an tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) truy nã vào năm 2019 về tội bắt giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 đối tượng truy tìm đang chấp hành án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại TP Hà Nội.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Đối với các trường hợp xuất nhập cảnh đúng quy định, lực lượng chức năng tiến hành bàn giao cho Công an các tỉnh, thành phố để tiếp nhận, đưa về địa phương tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp làm thủ tục tiếp nhận các công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp tiếp nhận gần 400 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả. Qua phân loại, xác minh, nhiều công dân được xác định xuất cảnh sang Campuchia làm các công việc như sale (game, giả shipper, đầu tư chứng khoán…) hoặc làm việc tại các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng nhưng không có hợp đồng lao động.

Theo cơ quan chức năng, trong số các công dân được tiếp nhận có nhiều nhóm khác nhau: nhóm nhẹ dạ, tin theo lời mời gọi của các đối tượng trong đường dây lừa đảo; nhóm chủ động tìm việc làm tại Campuchia nhưng không có hợp đồng lao động; và cả nhóm biết rõ thủ đoạn nhưng vẫn cố tình xuất cảnh trái phép để tham gia các hoạt động lừa đảo.