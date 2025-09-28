Tìm thấy thi thể người đàn ông mắc kẹt cùng xe máy dưới suối 28/09/2025 18:14

(PLO)- Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có một thi thể mắc kẹt cùng xe máy dưới con suối ở khu vực bán đảo Sơn Trà.

Chiều ngày 28-9, phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tìm thấy một thi thể mắc kẹt cùng xe máy dưới suối ở bán đảo Sơn Trà.

Theo đó, 13h ngày 28-9, lực lượng chức năng nhận được tin báo ông Phan Thanh Phiến (68 tuổi) đi rẫy ở bán đảo Sơn Trà từ trưa 27-9 và sau đó người nhà không liên lạc được với ông Phiến.

Lực lượng cứu hộ đu dây tiếp cận thi thể dưới con suối đang chảy siết. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sau khi nhận tin báo, Ban CHQS phường Sơn Trà đã phối hợp cùng lực lượng Công an, cứu hộ cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe gắn máy của ông Phan Thanh Phiến nằm dưới một con suối ở khu vực bán đảo Sơn Trà. Vì nước siết nên lực chức năng chưa tiếp cận được.

Nhiều cơ quan, đơn vị hỗ trợ đưa thi thể lên bờ. Ảnh: MT.

Đến 15h chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và phát hiện thi thể mắc kẹt cùng chiếc xe máy ở dưới suối.

Hiện tại lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân lên bờ.