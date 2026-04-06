Tìm thấy thi thể người đàn ông sau 3 ngày mất liên lạc 06/04/2026 16:04

(PLO)- Chiều 6-4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Lê Văn Dương trên núi sau ba ngày mất liên lạc.

Khoảng 15 giờ 15 phút chiều nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân và các thợ đi rừng đã tìm thấy thi thể ông Lê Văn Dương (46 tuổi, trú xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Anh Trần Văn Cốp (trú xã Tân Kỳ) cho biết, trong quá trình lên núi Lèn Rỏi, khu vực sau chùa Tân Kỳ, anh bất ngờ phát hiện thi thể ông Dương tại núi Thung 2 Lèn Rỏi.

Trước đó, Công an xã Tân Kỳ tiếp nhận trình báo của bà Bùi Thị Thanh về việc chồng bà là ông Dương đi khỏi nhà từ 6 giờ sáng 3-4 nhưng không có tin tức.

Những ngày qua có hàng trăm người dân tình nguyện lên rừng, núi tìm kiếm ông Dương.

Được biết, ông Dương làm nghề điêu khắc lăng mộ. Khi đi, ông mặc quần áo lao động màu xanh, đi xe máy biển kiểm soát 37Z3-0201 hướng từ nhà lên khu vực xóm Cừa, xã Tân Phú.

Trong quá trình tìm kiếm, người dân và công an phát hiện chiếc xe máy của ông Dương tại khu vực chùa Tân Kỳ nhưng không thấy người. Hai ngày qua, khoảng 300 người dân cùng nhiều thợ rừng trong và ngoài tỉnh đã tình nguyện phối hợp cùng lực lượng chức năng vào núi tìm kiếm nạn nhân.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành các thủ tục cần thiết và điều tra nguyên nhân dẫn đến tử vong.