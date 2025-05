Tòa chặn vô thời hạn lệnh của ông Trump về việc cấm Harvard tuyển sinh quốc tế 30/05/2025 06:22

Ngày 29-5, Tòa án Liên bang tại TP Boston (bang Massachusetts, Mỹ) đã tổ chức phiên điều trần về vụ ĐH Harvard khởi kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vụ kiện liên quan quyết định của Washington muốn tước giấy phép tuyển sinh quốc tế (SEVP) của trường, theo đài CNN.

Tại phiên điều trần, Thẩm phán Allison Burroughs ban hành một lệnh cấm vô thời hạn, ngăn chính quyền ông Trump thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình thị thực sinh viên quốc tế của Harvard.

Bà Burroughs khẳng định ngay cả khi Nhà Trắng có rút lại quyết định vào phút chót, thì một phán quyết ràng buộc từ tòa án vẫn là cần thiết để bảo vệ Harvard khỏi nguy cơ bị can thiệp hành chính trong tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Động thái này được đưa ra chỉ khoảng 1 tuần ngày sau khi bà Burroughs ban hành lệnh tạm thời đình chỉ quyết định của chính quyền ông Trump hôm 23-5.

Cùng thời điểm phiên điều trần diễn ra, tại khuôn viên cách đó chưa đầy 10 km, hàng ngàn sinh viên Harvard đang dự lễ tốt nghiệp.

Hiệu trưởng Harvard - ông Alan Garber phát biểu chúc mừng các tân cử nhân đến “từ các con phố gần bên, từ khắp nước Mỹ và từ khắp thế giới”.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước phiên điều trần, chính quyền ông Trump bất ngờ thông báo sẽ cho Harvard 30 ngày để cung cấp bằng chứng phản đối quyết định tước chứng nhận SEVP - một động thái được cho là nhằm xoa dịu căng thẳng pháp lý.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ An ninh Nội địa đã gửi cho Harvard một “Thông báo Dự định Thu hồi” (Notice of Intent to Withdraw – NOIW) với nội dung dài 5 trang.

Văn bản này nêu rõ nhiều lý do khiến chính phủ muốn rút quyền tuyển sinh quốc tế của Harvard, đồng thời cho trường thời hạn 30 ngày để nộp bản tuyên thệ hoặc tài liệu nhằm bác bỏ các cáo buộc được nêu.

Theo CNN, các lý do trong NOIW trùng với những cáo buộc mà chính quyền ông Trump đã nhiều lần đưa ra trước đó.

Các lý do này bao gồm việc Harvard bị cho là không tuân thủ quy định báo cáo thông tin sinh viên quốc tế, không đảm bảo môi trường học thuật “không có bạo lực và bài Do Thái”.

Trước đó, Tổng thống Trump từng đề xuất giới hạn số sinh viên quốc tế tại Harvard chỉ ở mức “khoảng 15%”.