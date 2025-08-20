Tòa phúc thẩm tăng hình phạt với 2 bị cáo trong vụ sản xuất nhớt giả 20/08/2025 14:33

Ngày 20-8, Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Đoàn Văn Quảng 5 năm tù (sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo), Phan Đình Tin 5 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 5 năm tù), Ngô Quang Động 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (bằng án sơ thẩm), cùng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phiên tòa được mở do có kháng nghị của VKS Quân sự khu vực 72 vì cho rằng toà án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Quảng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo là áp dụng không đúng quy định của pháp luật; hình phạt đã tuyên đối với hai bị cáo Tin và Động là chưa tương xứng với hành vi vai trò của các bị cáo, nên đề nghị tăng hình phạt.

Theo HĐXX phúc thẩm, có căn cứ để xác định khoảng tháng 1-2021, Vũ Thị Nở (bị cáo chủ mưu) thuê kho của Xí nghiệp sản xuất nông sản, thực phẩm thuộc Công ty TNHH MTV Đông Hải (Quân khu 7) để chứa phế liệu.

Vũ Thị Nở đã thuê Phan Đình Tin đứng ra quản lý, tham gia trực tiếp vào việc sản xuất nhớt giả. Tin sau đó thuê Ngô Quang Động và Phan Hữu Thắng cùng sản xuất nhớt giả.

Từ tháng 2-2022, các bị cáo bắt đầu sản xuất nhớt giả cho đến ngày 6-3-2022, khi số nhớt giả nêu trên chưa kịp bán ra thị trường thì Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành tiến hành khám xét các kho của Nở thuê phát hiện: 3.978 chai, can, thùng nhớt dán các nhãn hiệu Castrol, Honda, Yamaha, Shell Rimula có thể tích từ 0,8 lít đến 18 lít và nhiều chai, thùng, công cụ, phương tiện khác dùng vào việc sản xuất nhớt giả.

Theo kết luận định giá, tổng giá trị nhớt giả là 423 triệu đồng.

Ngoài ra, Nở còn thuê Đoàn Văn Quảng chở hai chuyến hàng là nhớt giả từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ với giá 1 triệu đồng/chuyến. Do đó, đã có đủ cơ sở để kết luận các bị cáo Phan Đình Tin, Ngô Quang Động và Đoàn Văn Quảng đã phạm vào tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trong đó, Vũ Thị Nở là người chủ mưu cầm đầu, Phan Đình Tin là người thực hành giúp sức tích cực có vai trò sau Nở, Ngô Quang Động là người thực hành, Đoàn Văn Quảng, Phan Hữu Thắng là người giúp sức.

Tại tòa, bị cáo Quảng tiếp tục cho rằng bản thân khi được thuê chở hai chuyến hàng không biết đó là nhớt giả.

Bị cáo phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 3.978 chai, can, thùng nhớt được giám định là giả là chưa phù hợp vì thực tế bị cáo chỉ chở hai chuyến hàng (khoảng 90 chai). Nếu có thì trách nhiệm của bị cáo Quảng dừng lại ở mức phải chịu trách nhiệm đối với 180 chai nhớt giả đã vận chuyển.