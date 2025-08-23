Toà tuyên buộc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu trả hơn 7,5 tỉ đồng nợ hợp đồng 23/08/2025 11:50

(PLO)- TAND khu vực 14 TP Cần Thơ xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định vì tòa đã triệu tập hợp lệ (lần 2) nhưng bị đơn vẫn không đến tham gia tố tụng.

Hôm qua, TAND khu vực 14 TP Cần Thơ mở phiên toà xét xử vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm về việc tranh chấp hợp đồng thi công bồn chứa xăng dầu cho Công ty CP TM Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Nguyên đơn là Công ty TNHH MTV TMDV Miền Tây, bị đơn là Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu.

Dù đã được tòa triệu tập hợp lệ (lần 2) nhưng phía Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn không đến tham gia tố tụng. Do đó Toà đã xét xử vắng mặt bị đơn theo quy định.

Tại phiên toà, đại diện nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện trước đó. Theo đơn khởi kiện, Công ty Miền Tây và Nam Sông Hậu đã ký hai hợp đồng vào tháng 6 và 7-2022, với nội dung thi công ép cọc và lắp đặt hai bồn chứa xăng dầu dung tích 7.000 m³ tại dự án Kho chứa xăng dầu Mái Dầm, tỉnh Hậu Giang. Tổng giá trị hợp đồng hơn 26,6 tỉ đồng.

Phía Công ty Miền Tây thi công lắp đặt hai bồn chứa xăng dầu cho Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu.

Phía Công ty Miền Tây khẳng định đã hoàn thành toàn bộ công việc theo đúng tiến độ, chất lượng và quy trình thỏa thuận trong hợp đồng. Công ty cũng đã bàn giao công trình, có đầy đủ biên bản nghiệm thu, kết quả thí nghiệm vật liệu, chứng nhận từ tư vấn giám sát và chủ đầu tư.

Tính đến ngày 12-2-2025, số tiền mà Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu còn nợ lên đến hơn 7,56 tỉ đồng, bao gồm 6,06 tỉ đồng nợ gốc của hợp đồng thi công chính, 1,24 tỉ đồng lãi chậm thanh toán, 220 triệu đồng nợ gốc bảo hành hợp đồng ép cọc, cùng với hơn 37 triệu đồng lãi chậm trả phần bảo hành.

Tuy nhiên, Nam Sông Hậu đã chậm thanh toán nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động tài chính, dòng tiền và uy tín của Công ty Miền Tây. Nguyên đơn cho biết đã nhiều lần gửi văn bản, đến trực tiếp làm việc, nhưng phía bị đơn vẫn trì hoãn, cố tình né tránh trách nhiệm trả nợ. Do đó nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu nhanh chóng thanh toán số tiền còn nợ và lãi như trên.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu liên quan cùng với quá trình hỏi tại toà, HĐXX có đủ căn cứ xác định yêu cầu khởi kiện của công ty Miền Tây là có cơ sở chấp nhận và tuyên buộc Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu có trách nhiệm trả số tiền nợ hợp đồng và lãi như yêu cầu của nguyên đơn.