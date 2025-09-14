Tổng Bí thư: Người làm báo TTXVN cần giữ vững đạo đức, luôn đứng về phía chính nghĩa 14/09/2025 19:48

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu TTXVN cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt.

Ngày 14-9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam.

80 năm truyền thống vẻ vang

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ra đời và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của đất nước, lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu và của chính những người làm báo Thông tấn.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống TTXVN. Ảnh: TTXVN

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi tới các lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của TTXVN qua các thời kỳ, cùng thân nhân các nhà báo-liệt sĩ, các nhà báo-thương binh, lời chúc mừng nồng nhiệt, lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm trân quý nhất.

Ông cũng đặc biệt biểu dương công lao, sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN qua các thời kỳ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như góp phần làm nên biên niên sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Bí thư chỉ rõ TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng.

Tổng Bí thư lưu ý thông tin của TTXVN cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư lưu ý TTXVN cần bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và những biến động của tình hình quốc tế; chủ động thu thập, tổng hợp các nguồn thông tin; phân tích toàn diện, đánh giá và dự báo tình hình một cách chính xác, kịp thời; cung cấp các bản tin báo cáo có giá trị, thậm chí tham mưu, đề xuất, kiến nghị để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra các quyết sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ.

Thông tin của TTXVN cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh người làm báo TTXVN cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Cùng với đó, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến của cả xã hội cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Cách đây tròn tám thập kỷ, ngày 15-9-1945, từ Đài phát sóng vô tuyến Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã, danh xưng do Bác Hồ đặt tên, đã phát đi toàn thế giới Bản Tuyên ngôn Độc lập cùng danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Pháp. Thời khắc thiêng liêng ấy đã in đậm trong lịch sử báo chí nước nhà và trở thành Ngày truyền thống của TTXVN. Hiện nay, với hệ sinh thái hơn 60 sản phẩm thông tin đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, TTXVN đã đóng góp hiệu quả vào việc định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị-xã hội; khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Phải luôn nhạy bén với cái mới

Để làm tốt được yêu cầu này, người làm báo TTXVN cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo, vượt lên trên những cám dỗ vật chất để luôn đứng về phía chính nghĩa, dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, cái tiến bộ, điều tốt đẹp, diệt trừ cái xấu, cái ác trong xã hội và trong chính bản thân mình.

Trước làn sóng chuyển đổi số và sự cạnh tranh khốc liệt của không gian truyền thông toàn cầu, Tổng Bí thư lưu ý người làm báo TTXVN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Trong tác nghiệp, cần phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn, phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh chóng nhất những thông tin giả, thông tin sai sự thật.

Đồng thời, lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông…

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu TTXVN cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt.

TTXVN cũng cần hết sức quan tâm, chú trọng tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khát vọng, hoài bão và tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp nối truyền thống rất đáng tự hào của TTXVN; cần tiếp tục học hỏi và chia sẻ các mô hình báo chí hiện đại để góp phần phát triển sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba cho TTXVN. Ảnh: TTXVN Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thông tấn xã Việt Nam vì đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư mong muốn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của TTXVN hãy mang trong tim niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp bước các thế hệ đi trước với khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong trong hành động, khẳng định vai trò, bản lĩnh và sức sáng tạo…

Với truyền thống anh hùng, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Tổng Bí thư tin tưởng, TTXVN sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.