Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng vũ trang Quân khu 4 12/10/2025 14:27

(PLO)- Quân khu 4 kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Sáng 12-10, tại Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15-10-1945 – 15-10-2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự, phát biểu chỉ đạo và trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng vũ trang Quân khu 4- Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự Quân khu 4.

Dự lễ có ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành trung ương, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện các địa phương, các địa phương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tuyến đầu lửa đạn, sẵn sàng xả thân cứu dân trong hoạn nạn

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4, nêu: Cách đây đúng 80 năm, ngày 15-10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 – tiền thân của lực lượng vũ trang Quân khu 4 ngày nay. Từ đó, ngày 15-10 hằng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, Quân khu 4 luôn giữ vai trò chiến lược, vừa là tuyến lửa, “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc, vừa là hậu phương lớn của tiền tuyến. Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Đặc biệt, với đặc điểm địa bàn thường xuyên đối mặt và gánh chịu nhiều thiên tai, bão lũ khắc nghiệt, với tinh thần “phía trước là nhân dân”, bằng mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong phòng, chống thiên tai, bão lũ đã trở thành biểu tượng niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các tỉnh trên địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự lễ.

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như hai huân chương Sao Vàng, hai huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Độc lập hạng nhất, nhì và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ: trên dải đất thiêng liêng của Tổ quốc, Quân khu 4, vùng đất lửa, tuyến lửa anh hùng, mỗi tấc đất, thước trời, mét biển đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, sự hy sinh và ý chí kiên trung.

Đây là phên dậu vững chắc của Tổ quốc, là vành đai thép giữ yên bờ cõi trong muôn vàn bão táp chiến tranh, đồng thời là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, bền bỉ chi viện sức người, sức của để làm nên thắng lợi vĩ đại của đất nước, của dân tộc.

Dải đất này cũng là địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh, hun đúc nên bao anh hùng, danh nhân, nhà cách mạng, nhà văn hóa lớn, những người đã góp trí, góp dũng, góp nghĩa cho non sông.

Con người Quân khu 4 mang cốt cách trung dũng, kiên cường, nghĩa tình, thủy chung: khi đất nước gian nguy thì sẵn sàng hiến dâng tất cả vì non sông, đất nước. Khi hòa bình dựng xây thì cần mẫn, sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình

Tổng Bí thư Tô Lâm gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: trải qua thử thách mưa bom, bão đạn từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Khu 4 vẫn hiên ngang, kiên cường, chiến đấu và chiến thắng.

Truyền thống ấy càng được tôi luyện, để hôm nay tiếp tục tỏa sáng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về quá khứ, vững tin vào tương lai, quân và dân Quân khu 4 đang giữ trọn niềm son sắt, phát huy bản sắc vùng đất anh hùng, chung sức, đồng lòng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; chủ động xây dựng các phương án, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu; tăng cường đoàn kết quân- dân; củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đồng thời, lực lượng vũ trang Quân khu 4 cần tập trung xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng xây dựng con người- nhân tố quyết định thắng lợi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân- dân; thực hiện tốt nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường…Đồng thời, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt- Lào.

Tống Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 4.

Với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Lực lượng vũ trang Quân khu 4. Dịp này, Tổng Bí thư tặng Quân khu 4 tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê năm 1961”, món quà mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, niềm tin của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang trên quê hương Bác Hồ.