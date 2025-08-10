Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc 10/08/2025 06:23

(PLO)- Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Hàn Quốc sẽ là dịp để 2 bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ 2 nước phát triển thực chất, toàn diện.

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, sáng 10-8, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến ngày 13-8.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.

Đây sẽ là dịp để hai bên đi sâu trao đổi chiến lược, xác định các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện và hiệu quả; mở ra những định hướng phát triển mới sang các lĩnh vực hợp tác quan trọng và tiềm năng, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và triển khai những định hướng phát triển lớn của đất nước, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm càng thể hiện rõ nét hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả và cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22-12-1992, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12-2022.

Quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực về đầu tư - thương mại, du lịch, vốn ODA, lao động...