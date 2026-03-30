Tổng Bí thư trao Huân chương Quân công, huy hiệu Đảng tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là những phần thưởng cao quý, là những niềm vinh dự lớn lao, kết tinh của cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì Đảng, vì nhân dân của các cán bộ.

Chiều 30-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu Đảng tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Phó Thủ tướng Thường trực đồng chí Nguyễn Hoà Bình. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy nghĩa tình đồng chí, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là những phần thưởng cao quý, là những niềm vinh dự lớn lao, kết tinh của cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì Đảng, vì nhân dân của các cán bộ.

Huân chương Quân công là sự ghi nhận những thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt xuất sắc của các cán bộ trong thời gian công tác tại lực lượng công an nhân dân, cũng như những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các cương vị lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Huy hiệu 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng là sự tôn vinh, là dấu mốc thiêng liêng ghi nhận một hành trình bền bỉ đi theo Đảng, son sắt với lý tưởng của Đảng, trọn lòng vì nước vì dân, vì những nhiệm vụ mà các đồng chí gánh vác trọng trách trong chặng đường dài.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hai niềm vinh dự được hòa quyện vào nhau, làm sáng rõ hơn chân dung của những đảng viên cộng sản chân chính, kiên trung về lý tưởng, mẫu mực về đạo đức, tận tâm trong công việc, thủy chung với Đảng, gắn bó với nhân dân.

Các cán bộ nhận những phần thưởng cao quý tại buổi lễ là những cán bộ đã trưởng thành qua nhiều môi trường, nhiều cương vị, nhiều thử thách; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm...

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và những nhiệm kỳ trước đó, đất nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn nhưng trong khó khăn, bản lĩnh của Đảng ta, của dân tộc ta càng được khẳng định.

Những thành tựu to lớn, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật của đất nước ta thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo. Các cán bộ đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng toàn hệ thống chính trị vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió, giữ vững ổn định, củng cố niềm tin, thúc đẩy phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận, bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, bền bỉ, rất vẻ vang của các cán bộ. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn mong muốn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo với trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín của mình sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp ý kiến, hiến kế, truyền lửa, tiếp thêm niềm tin và kinh nghiệm quý báu cho thế hệ cán bộ hôm nay và mai sau.

Phát biểu thay mặt tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao đảm nhận nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn nhận được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Đảng, sự dìu dắt, chỉ bảo, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội và sự ủng hộ, thương yêu, đùm bọc của nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, các cán bộ đã luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình, tận tâm, tận lực, tận hiến vì công việc, bằng tinh thần "trung với Đảng – hiếu với Dân", với mong muốn góp phần nhỏ bé vào thành tựu chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng mang ý nghĩa thiêng liêng và sâu sắc, là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí trong suốt chặng đường phấn đấu và trưởng thành.

Đây cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, là động lực thôi thúc mạnh mẽ, là lời nhắc nhở sâu sắc để các cán bộ tiếp tục giữ vững và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên, không ngừng nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta sẽ có sự phát triển đột phá về mọi mặt, hiện thực hóa thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.