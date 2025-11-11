Tổng Giám đốc TKV kiểm tra kho cảng khu vực Cẩm Phả, Hòn Gai 11/11/2025 15:07

(PLO)- Ngày 10-11, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đi kiểm tra các kho cảng khu vực Cẩm Phả, Hòn Gai thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn và đoàn công tác đã kiểm tra kho than của Công ty Than Khe Chàm - TKV; Phân xưởng Tuyển than 4 và hệ thống kho cảng tại cảng Cửa Ông thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV; Kho than G9 và Kho cảng Km6 thuộc Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin; Trung tâm Chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai, Kho cảng Làng Khánh 2 và Dự án hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo - Hà Tu - Trung tâm Chế biến và kho than - Cảng Làng Khánh của Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (áo xanh) và đoàn công tác kiểm tra kho than tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, thống nhất với các đơn vị sản xuất than tập trung tiếp nhận than nguyên khai; pha trộn, chế biến than nhập khẩu; chuẩn bị chân hàng đáp ứng cho tiêu thụ, cấp than cho sản xuất điện. Đồng thời, quy hoạch hệ thống kho phù hợp với sản xuất và tiêu thụ, bố trí hợp lý thiết bị, cân đối lao động, nâng cao năng suất, phát huy tối đa công suất thiết bị, dây chuyền sản xuất, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu sản lượng theo kế hoạch và chỉ đạo của TKV, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị duy trì nhịp độ sản xuất, điều hành linh hoạt, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ trong công tác quản lý các kho than, quy hoạch hệ thống kho cảng; quan trắc tự động môi trường; hệ thống camera giám sát an ninh, hệ thống điều khiển tập trung, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số vào quản lý; triển khai các dự án hệ thống băng tải than; các dự án môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp tại các khu vực…

“Các đơn vị chủ động thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trên tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và của tập đoàn” - Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh.