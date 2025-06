Tổng thống Trump ký lệnh ngừng cấp visa cho sinh viên muốn đến học ở Harvard 05/06/2025 10:45

Ngày 4-6, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một văn bản chỉ thị ngưng cấp thị thực (visa) cho sinh viên nước ngoài đăng ký học tại ĐH Harvard hoặc tham gia các chương trình trao đổi học thuật tại trường này. Chỉ đạo này có hiệu lực ngay lập tức, theo đài CNN.

"Tôi đã quyết định rằng cần phải hạn chế nhập cảnh đối với những công dân nước ngoài muốn nhập cảnh vào Mỹ chỉ hoặc chủ yếu để tham gia khóa học tại HĐ Harvard hoặc chương trình trao đổi do ĐH Harvard tổ chức" - Tổng thống Trump tuyên bố.

Theo văn bản chỉ thị, ông Trump có thẩm quyền hành pháp bắt nguồn từ Đạo luật Di trú và Quốc tịch, vốn được thông qua vào năm 1952, để cấm những đối tượng nhập cảnh có hành vi gây bất lợi cho Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Chỉ thị dài hai trang, cho rằng Harvard đã "thể hiện lịch sử quan ngại về quan hệ nước ngoài và chủ nghĩa cấp tiến".

Văn bản lý giải rằng "hành vi sai trái và phạm tội do sinh viên nước ngoài tại Harvard gây ra" là lý do chính quyền ban hành lệnh cấm cấp thị thực. Văn bản cũng cáo buộc ĐH danh giá này không báo cáo đúng số liệu thống kê tội phạm từ sinh viên nước ngoài hoặc không kiểm soát tội phạm.

Theo văn bản chỉ thị, Harvard có "mối quan hệ rộng rãi với các quốc gia nước ngoài, bao gồm các đối thủ của Mỹ" và lấy ví dụ Harvard đã nhận được tài trợ từ Trung Quốc.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh này cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ phải "xem xét thu hồi" thị thực, gọi là thị thực F, M và J, đối với bất kỳ sinh viên Harvard nào có các biểu hiện tương đương "các tiêu chí" mà văn bản chỉ thị nêu ra và có nguy cơ đe dọa nước Mỹ.

Sau đó cùng ngày 4-6, ĐH Harvard đã chỉ trích việc ông Trump ra văn bản chỉ thị ngưng cấp visa cho sinh viên nước ngoài muốn đến học tại Harvard là “hành động trả đũa".

"Đây là một hành vi trả đũa bất hợp pháp khác của chính quyền,Tu chính án thứ nhất của Harvard. Harvard sẽ tiếp tục bảo vệ sinh viên quốc tế của mình” - người phát ngôn ĐH Harvard Jason Newton khẳng định.

Trước đó, ngày 22-5, Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem đã ra lệnh dừng Chương trình Sinh viên và Trao đổi Khách mời (SEVP) của ĐH Harvard, vốn là cơ sở pháp lý để trường này tuyển sinh viên nước ngoài. Lý do đưa ra quyết định này là do Harvard từ chối giao nộp hồ sơ hành vi của sinh viên nước ngoài theo yêu cầu của DHS vào tháng 4.

Harvard đã ngay lập tức đệ đơn kiện lên chính phủ liên bang về quyết định của lãnh đạo DHS thu hồi quyền tuyển sinh quốc tế của Harvard. Sau đó, Thẩm phán liên bang Allison Dale Burroughs đã ra phán quyết vô thời hạn rằng chính quyền ông Trump không được thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình thị thực sinh viên quốc tế của Harvard.