Toyota và Lexus gặp khó khăn do thiếu hụt pin toàn cầu 29/03/2026 16:02

(PLO)- Tình trạng khan hiếm pin đang gây ảnh hưởng đến việc sản xuất một số mẫu xe hybrid điện (HEV) của hãng xe Nhật Bản Toyota.

Hãng sản xuất ô tô Toyota đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn từ tình trạng thiếu hụt pin toàn cầu. Trở ngại này làm chậm quá trình sản xuất một số mẫu xe chủ lực. Tuy nhiên, công ty khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng để xử lý các sự chậm trễ trong giao hàng và duy trì lòng tin của khách hàng.

Tình trạng khan hiếm pin đang gây ảnh hưởng đến việc sản xuất một số mẫu xe hybrid điện (HEV) của hãng xe Nhật Bản. Ảnh: Toyota.

Ông Suphakorn Rattanawaraha, Phó Chủ tịch điều hành của Tập đoàn Lexus thuộc Toyota Motor Thailand, thừa nhận áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Toyota đang đối mặt với những thách thức trong tình hình cung ứng pin toàn cầu, điều này đã ảnh hưởng đến việc lắp ráp nhiều mẫu xe như Toyota Corolla Cross, Toyota Yaris Cross và Lexus cả trên phạm vi toàn cầu và trong nước", ông Suphakorn Rattanawaraha nói.

Dù vậy, vị lãnh đạo này khẳng định công ty có thể xử lý tình huống và tự tin giao xe cho khách hàng đúng thời hạn. Hiện Toyota không tiết lộ lý do cụ thể dẫn đến tình trạng khan hiếm pin.

Bất chấp khó khăn, hãng xe Nhật Bản gần đây công bố kế hoạch tăng sản lượng xe hybrid toàn cầu lên 30%. Động thái này thể hiện cam kết lâu dài của Toyota đối với ngành giao thông điện.

Ông Suphakorn cho biết doanh số bán xe Lexus tại Thái Lan khó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên nhân do số lượng xe Lexus nhập khẩu tương đối nhỏ so với các thị trường như Malaysia, Indonesia và Philippines. Hiện Nhật Bản và Mỹ vẫn là hai thị trường lớn nhất của thương hiệu này.

Lexus đang nghiên cứu tính khả thi về việc đầu tư vào các nhà máy lắp ráp ô tô tại Đông Nam Á. Việc này nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và tận dụng các hiệp định thương mại tự do khu vực.

Ông Nutthorn Sinives, Phó Chủ tịch tập đoàn Lexus, cho biết công ty đặt mục tiêu bán 1.000 chiếc tại Thái Lan trong năm nay. Mục tiêu này dựa trên việc ra mắt các sản phẩm mới như Lexus IS, ES và một mẫu SUV hạng sang chạy bằng pin.

Năm ngoái, Lexus đã bán được 942 chiếc tại Thái Lan, chiếm 3,5% thị phần phân khúc xe hạng sang. Tổng doanh số bán xe hơi hạng sang tại thị trường này đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 26.828 chiếc. Kết quả này phản ánh sự thận trọng trong chi tiêu của người dân giữa bối cảnh kinh tế suy thoái.