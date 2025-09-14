Toyota xây hẳn một 'thành phố tương lai', đặt cược vào hydro để đấu với Google 14/09/2025 13:02

Hãng ô tô Toyota vừa cho biết đang xây dựng một trung tâm nghiên cứu theo mô hình thành phố để thử nghiệm các công nghệ robot học, trí tuệ nhân tạo (AI) và xe tự lái.

Toyota gần đây đã công bố hoàn thành giai đoạn đầu tiên của trung tâm này, có tên là Woven City, tọa lạc gần thành phố Susono ở miền nam Nhật Bản.

Ông Daisuke Toyoda, Giám đốc dự án của Hãng ô tô Toyota cho biết, trung tâm này không được thiết kế để trở thành một thành phố thông minh theo nghĩa thông thường. Thay vào đó, mục tiêu của nó là thực hiện nghiên cứu và phát triển công nghệ, trở thành một đường thử nghiệm cho giao thông.

Theo Hãng ô tô Toyota, Woven City sẽ đóng vai trò là một "phòng thí nghiệm sống" để thử nghiệm các hệ thống công nghệ, hỗ trợ những thay đổi trong tương lai về sự di chuyển của con người, hàng hóa, thông tin và năng lượng.

Ông Toyoda cho biết trung tâm này được tạo ra để trở thành nơi các nhà nghiên cứu và công ty công nghệ có thể cùng nhau chia sẻ ý tưởng. Nó cũng sẽ tìm cách xây dựng một cộng đồng có chung mong muốn cùng nhau sáng tạo, phát triển và hoàn thiện các sản phẩm và dịch vụ công nghệ mới.

Trước đây, Hãng ô tô Toyota từng ủng hộ công nghệ xe điện (EV). Tuy nhiên, hiện tại, công ty đang thúc đẩy công nghệ hydro, nguồn năng lượng được lựa chọn tại Woven City.

Hãng ô tô Toyota có kế hoạch mở rộng sang các dịch vụ xe tự lái để cạnh tranh với Waymo của Google và các công ty lớn khác. Toyota có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện những dự án phát triển như vậy, ngay cả khi điều đó có nghĩa là xây dựng một mảng kinh doanh hoàn toàn mới.