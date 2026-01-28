TP.HCM: Cháy xưởng nhựa, pallet, khói đen bốc cao hàng chục mét 28/01/2026 17:36

(PLO)- Một vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất nhựa, pallet trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh, TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân xung quanh.

Trưa 28-1, một vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất nhựa, pallet trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh, TP.HCM cột khói đen bốc cao hàng chục mét, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân xung quanh.

Cháy xưởng nhựa, pallet ở xã Đông Thạnh, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát tại kho xưởng sản xuất nhựa, pallet trên đường Đông Thạnh 8. Người dân đã tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, khu vực xung quanh có cỏ khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo cột khói đen bốc cao, gây lo ngại cháy lan sang khu dân cư lân cận.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: XUÂN MINH

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Đông Thạnh triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy xưởng nhựa, pallet trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh, TP.HCM, chiều 28-1. Ảnh: XUÂN MINH

Cùng ngày, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh xác nhận vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất hạt nhựa, pallet trên địa bàn, không gây thương vong về người. Vụ cháy ảnh hưởng đến khoảng 8 hộ dân xung quanh, chủ yếu bị cháy xém tường phía sau nhà.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan công an thống kê, điều tra, làm rõ.