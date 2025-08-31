TP.HCM chi gần 76 tỉ đồng cho cán bộ nghỉ việc sau sáp nhập 31/08/2025 15:32

(PLO)- TP.HCM đã duyệt chi ngân sách gần 76 tỉ đồng để giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc tại 16 xã, phường sau sắp xếp tổ chức. Quyết định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cán bộ nghỉ việc và ổn định bộ máy.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng vừa ký Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 30-8, chính thức bổ sung dự toán ngân sách hơn 75,9 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này được trích từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách Thành phố để chi trả các chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là đợt giải ngân kinh phí thứ ba sau khi sáp nhập tỉnh.

Phụ lục chi tiết cho thấy sự chênh lệch lớn trong phân bổ, phản ánh mức độ ảnh hưởng và số lượng cán bộ nghỉ việc cần giải quyết chế độ tại từng địa phương. Phường Bình Tiên là đơn vị nhận ngân sách cao nhất với gần 17,4 tỉ đồng , tiếp đến là Xã Tân Nhựt với hơn 11,5 tỉ đồng và Phường Tam Long với gần 7,9 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, Xã Bình Chánh chỉ hơn 40 triệu đồng, là mức thấp nhất trong đợt này.

Đáng chú ý, cơ cấu ngân sách được chia làm hai hợp phần chính. Phần lớn kinh phí, tổng cộng hơn 69 tỉ đồng, được dành để thực hiện các chính sách theo Nghị định 178 và 67, chủ yếu giải quyết chế độ cho các cán bộ nghỉ việc sau sắp xếp. Phần còn lại, trị giá hơn 6,8 tỉ đồng, được dùng để thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế và chỉ cấp riêng cho Xã Long Hải.

TP.HCM vừa duyệt chi ngân sách đợt thứ ba gần 76 tỉ đồng để giải quyết chế độ cho cán bộ nghỉ việc tại 16 xã, phường sau sáp nhập. Ảnh minh họa: QH



Quyết định của UBND TP.HCM giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp bổ sung kinh phí, đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và quyết toán theo quy định.

Việc giải ngân kịp thời này được kỳ vọng sẽ giúp ổn định bộ máy và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các cán bộ nghỉ việc bị ảnh hưởng bởi quá trình tái cơ cấu. Đây là bước đi quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm các chế độ cho cán bộ nghỉ việc theo đúng tinh thần của Chính phủ.