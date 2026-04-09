TP.HCM chung tay chăm lo sức khỏe, nhà ở cho người dân biên giới Tây Ninh 09/04/2026 15:05

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vận động hỗ trợ hàng trăm người dân biên giới xã Bình Hiệp, Tây Ninh được khám bệnh, nhận quà và hỗ trợ nhà ở.

Sáng 9-4, tại xã Bình Hiệp (tỉnh Tây Ninh), nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa đã được tổ chức, mang đến niềm vui và sự hỗ trợ thiết thực cho người dân vùng biên giới.

Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, UBND xã Bình Hiệp, Bệnh viện An Bình và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện, hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Người dân xã Bình Hiệp được các y, bác sĩ của Bệnh viện An Bình khám bệnh. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại hội trường để được đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện An Bình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động này không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn nâng cao nhận thức phòng bệnh cho bà con, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao tặng 190 phần quà đến người dân, góp phần chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, tiếp thêm động lực để bà con vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhiều phần quà được trao đến tay người vùng biên giới Tây Ninh. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Đáng chú ý, trong dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu đã ủng hộ 200 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo TP.HCM năm 2026. Sự đồng hành của các đơn vị không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng 10 căn nhà liền kề. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Không dừng lại ở đó, chương trình còn tổ chức lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà liền kề thuộc điểm dân cư biên giới. Mỗi căn nhà được hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng, góp phần giúp các hộ dân có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Theo ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, các hoạt động nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên giới yên tâm sinh sống, sản xuất, gắn bó với địa bàn, chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo đại diện lãnh đạo địa phương, đây là hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và nhà hảo tâm đối với người dân vùng biên. Những mái ấm được xây dựng không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là điểm tựa giúp người dân yên tâm bám đất, bám biên.

Người dân xã biên giới Bình Hiệp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà liền kề. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Việc hình thành các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới còn mang ý nghĩa chiến lược, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần củng cố quốc phòng – an ninh. Khi đời sống người dân được nâng cao, mỗi gia đình sẽ trở thành một “cột mốc sống”, cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Dự kiến, các căn nhà sẽ sớm hoàn thiện và bàn giao đúng tiến độ. Những ánh đèn từ khu dân cư mới trong tương lai không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên mà còn góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa này đã góp phần nhân lên niềm tin, sự gắn kết giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng vùng biên ngày càng vững mạnh.