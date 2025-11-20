TP.HCM cử cán bộ xuống địa phương để giám sát trật tự xây dựng 20/11/2025 18:29

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai phương án biệt phái công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có chỉ đạo liên quan đến việc bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương triển khai phương án biệt phái công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị, đảm bảo đủ nhân sự theo yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước tại các địa phương.

TP.HCM cử cán bộ xây dựng xuống địa phương để không xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: NC

Đồng thời, Sở Xây dựng có nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt việc quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái theo đúng quy định.

Sở Nội vụ được giao phối hợp, hướng dẫn Sở Xây dựng và UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện thủ tục biệt phái, chi trả các chế độ chính sách theo thẩm quyền quy định.

UBND các phường, xã, đặc khu có nhiệm vụ phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận công chức của Sở Xây dựng được phân công, biệt phái về địa phương.

Đồng thời kịp thời phân công, bố trí công tác và tạo điều kiện thuận lợi cho công chức được biệt phái hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có cuộc họp liên quan vấn đề nêu trên và thống nhất tăng cường lực lượng kiểm tra chuyên ngành theo hình thức biệt phái để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, thống nhất kết thúc mô hình hoạt động Tổ nhân dân tự quản và Tổ dân cư tại cơ sở (tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) theo quy định của Trung ương...