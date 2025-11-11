TP.HCM dẫn đầu Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2025 11/11/2025 10:58

Sáng 11-11, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng đoàn thể thao học sinh TP.HCM đạt thành tích xuất sắc tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025.

Xếp hạng nhất toàn đoàn

Giải thể thao Học sinh Phổ thông Toàn quốc là giải thể thao học sinh thường niên lớn nhất cả nước do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao tặng bằng khen của UBND TP dành cho các học sinh đạt giải bộ môn bơi lội. Ảnh: NQ

Giải thể thao học sinh phổ thông Toàn quốc diễn ra từ ngày 08-6 đến 16-6-2025 ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giải có sự tham gia của 53 Sở GD&ĐT trên toàn quốc với 2267 vận động viên - học sinh tranh tài ở 186 bộ huy chương của 05 bộ môn thể thao: Bóng đá, Bóng rổ, Bơi, Điền kinh và Vovinam.

Bà Cao Thị Thiên Phúc, Trưởng phòng Học sinh, sinh viên, Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ đoàn thể thao học sinh TP gồm 350 thành viên, trong đó có 224 vận động viên tham gia 5 môn thi đấu: bơi lội, điền kinh, Vovinam, bóng rổ và bóng đá.

Kết quả, đoàn Thể thao Học sinh TP.HCM giành ngôi vị nhất toàn đoàn với thành tích 147 huy chương, gồm: 67 huy chương vàng, 41 huy chương bạc, 39 huy chương đồng. Trong đó ở môn bơi, TP.HCM hạng nhất toàn đoàn với 86 huy chương, với 38 huy chương vàng, 26 huy chương bạc, 22 huy chương đồng,

Môn điền kinh, hạng nhất toàn đoàn, tổng điểm 403, 32 huy chương: 07 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 12 huy chương đồng...

Thành tích này tiếp nối chuỗi 10 năm liên tiếp dẫn đầu toàn quốc của đoàn học sinh TP.HCM.

Xây dựng chính sách khuyến khích học sinh năng khiếu thể thao

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại lễ tuyên dương. Ảnh: NQ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định thành tích hôm nay không chỉ là những tấm huy chương, mà là kết quả của biết bao tháng ngày rèn luyện, nỗ lực và đam mê.

Đó là mồ hôi, là ý chí, là tinh thần không lùi bước của các em học sinh; là sự tận tâm, kiên trì của các thầy cô giáo và huấn luyện viên. Ngoài ra, là tình yêu thương, sự đồng hành của cha mẹ, những người luôn âm thầm ủng hộ để con em được tập luyện và phát triển toàn diện.

"Chúng ta tự hào khi trong suốt 10 kỳ Hội khỏe Phù Đổng, TP.HCM đều đạt ngôi vị toàn đoàn. Và tại các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc, đoàn học sinh TP cũng luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Đó là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và ngành thể thao, cùng sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP trong việc phát triển phong trào thể thao học đường.

Tôi cảm ơn 52 thầy cô giáo và huấn luyện viên đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt các em với tất cả tâm huyết và trách nhiệm. Xin biểu dương 208 học sinh TP.HCM, những gương mặt tiêu biểu đã mang vinh quang về cho TP” - ông Hiếu nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND và HĐND TP xây dựng chính sách khuyến khích học sinh năng khiếu thể thao, đồng thời mở rộng phong trào rèn luyện thể chất cho học sinh các cấp học. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, mà quan trọng hơn là bồi dưỡng thế hệ học sinh khỏe mạnh, năng động, tự tin.

Tại buổi lễ, 331 cá nhân đã đạt thành tích cao tại giải thể thao học sinh toàn quốc năm 2025 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.