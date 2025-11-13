TP.HCM đối mặt triều cường kỷ lục 1,88m, cống thoát nước quá tải 13/11/2025 19:06

(PLO)- Trong đợt triều cường cuối tháng 10 và đầu tháng 11, TP.HCM ghi nhận đỉnh triều cao nhất là 1,88m, vượt mức đỉnh triều lịch sử năm 2024.

Chiều 13-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã gửi thông tin về tình hình triều cường trên địa bàn TP.HCM đến cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ.

Theo Sở NN&MT, trong đợt triều cường cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, TP ghi nhận mực nước triều thực đo cao nhất tại trạm Phú An và Thủ Dầu Một.

Cụ thể, tại trạm Phú An, đỉnh triều thực đo tháng 10 là 1,77m vào chiều ngày 23-10 và 24-10, bằng đỉnh triều lịch sử 1,77m vào chiều ngày 30-9-2019. Đỉnh triều thực đo tháng 11 là 1,78m vào sáng ngày 6-11, vượt mức đỉnh triều lịch sử năm 2019.

TP.HCM đối mặt triều cường kỷ lục 1,88m, cống thoát nước quá tải. Ảnh: NHƯ NGỌC

Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều thực đo tháng 10 là 1,87m, vượt mức đỉnh triều lịch sử 1,80m năm 2024. Đỉnh triều thực đo tháng 11 là 1,88m, vượt mức đỉnh triều lịch sử năm 2024.

Qua số liệu đã ghi nhận, mực nước triều cao nhất lịch sử tại hai trạm Phú An và Thủ Dầu Một cho thấy xu thế triều cường ngày càng gia tăng về biên độ và tần suất, phản ánh tác động tổng hợp của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Các địa phương ven sông Sài Gòn, Đồng Nai cần tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó trong thời gian tới.

Sở NN& MT cho biết các địa phương ven sông Sài Gòn chịu tác động trực tiếp của triều cường gồm các phường, xã Bình Quới, An Phú Đông, Phú An, Thủ Dầu Một, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Mỹ, Đông Thạnh,… gây ngập cục bộ khu dân cư ảnh hưởng một số tài sản và cây trồng của người dân.

Trong đó, triều cường dâng cao làm ngập cục bộ khu dân cư khu vực bờ hữu và bờ tả ven sông Sài Gòn; tràn đỉnh kè của dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2,3 gây ngập cục bộ khu dân cư ven đường Bình Quới khoảng 0,25 - 0,35m; gây sụt lún một phần cống kiểm soát triều Ba Thôn trên địa bàn xã An Phú Đông; bể 15m bờ trái rạch Ông Thặng, gây ngập khu vực khu phố Chánh Nghĩa 6-7-8-9, khu phố Phú Thọ 4-5-6; khu phố Chánh Lộc 7, độ ngập sâu trung bình từ (0,3 - 1,2)m, ảnh hưởng khoảng 600 hộ dân (phường Thủ Dầu Một).

Ngoài ra, còn tràn một số đoạn đê bao An Sơn - Lái Thiêu và các tuyến rạch Vàm Búng, Bà Lụa, Ba Tâm gây ngập các tuyến đường và khu dân cư xung quanh thuộc khu phố Hưng Thọ, An Mỹ, Thành Hòa A…

Triều cường kết hợp mưa lớn gây ngập úng 500ha trồng mai trên địa bàn xã Bình Lợi; gây ngập 30 hộ dân và khoảng 10ha cây trồng, hoa màu với độ sâu ngập khoảng 0,3- 0,7 m do tràn đê bao Phú An.

Cũng theo Sở NN&MT, ngay sau khi xảy ra sự cố, các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư dự án đã xử lý, gia cố tạm các tuyến bờ bao, đê bao xung yếu bị tràn trên địa bàn; triển khai bơm chống ngập úng, bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị thường xuyên túc trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Song song đó, kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường và đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại.

Vừa qua, Sở NN&MT đã đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó các đợt triều cường từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.