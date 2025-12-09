TP.HCM dự chi 21 tỉ đồng tiêm vaccine phòng dịch cho gia súc, chó, mèo 09/12/2025 09:25

(PLO)- TP.HCM sẽ chi khoảng 21 tỉ đồng/năm để hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn.

Nội dung được UBND trình HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét tại kỳ họp thường lệ cuối năm diễn ra từ 9 đến 10-12, tại tờ trình quy định chính sách hỗ trợ kinh phí để tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ 100% kinh phí mua và tổ chức tiêm phòng các loại vaccine, bao gồm vaccine phòng bệnh lở mồm long móng đối với heo, trâu, bò, dê, cừu; vaccine phòng bệnh dịch tả heo cổ điển đối với heo; vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục đối với trâu, bò; vaccine phòng bệnh cúm gia cầm đối với gia cầm; vaccine phòng bệnh dại đối với chó, mèo.

Đồng thời, chính quyền sẽ hỗ trợ 100% tiền công cho người thực hiện công tác tiêm phòng theo quy định hiện hành.

TP.HCM sẽ hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine cho các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn. Ảnh minh họa: HCDC

Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn TP đáp ứng các điều kiện theo quy định về chăn nuôi và thú y sẽ được hỗ trợ. Cụ thể, có tổng đàn chăn nuôi gia cầm có tổng đàn dưới 2.000 con, chăn nuôi heo có tổng đàn dưới 150 con, chăn nuôi trâu, bò có tổng đàn dưới 40 con, chăn nuôi dê, cừu có tổng đàn dưới 200 con. Chính quyền TP cho biết sẽ ưu tiên hỗ trợ cho chăn nuôi hộ gia đình, chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (xét trên tổng đàn chăn nuôi).

TP cũng hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine cho các hộ nuôi chó, mèo trên địa bàn 54 xã và đặc khu Côn Đảo trên địa bàn.

Theo UBND TP.HCM, với các hộ nuôi chó, mèo tại khu vực nội thành, nội thị hầu hết là nuôi thú cưng làm cảnh. Điều kiện kinh tế và nhận thức đầy đủ giúp cho họ có khả năng tự chăm sóc hoặc sử dụng dịch vụ để chăm sóc.

Trong khi đó, tại khu vực ngoại thành (các xã và đặc khu) hầu hết chó, mèo được nuôi theo tập quán thả rông nguy cơ mắc và lây lan bệnh dại cho cộng đồng rất lớn. Bệnh dại là bệnh nguy hiểm lây lan cho con người. Việc tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc đề xuất hỗ trợ tiêm vaccine cho chó, mèo nuôi tại 54 xã và đặc khu Côn Đảo là phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện cân đối ngân sách của địa phương.

Việc áp dụng hỗ trợ kinh phí để tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và chó, mèo trên địa bàn TP.HCM là sự kế thừa các chính sách từ ba tỉnh, thành cũ trước khi sáp nhập. Tổng dự toán kinh phí thực hiện chính sách này khoảng 21 tỉ đồng/năm.