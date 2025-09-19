TP.HCM giao nhiệm vụ làm nút giao 4 tầng, hơn 12.400 tỉ 19/09/2025 16:30

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 390 ngày 28-8-2025 của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao này, thuộc Vành đai 3 TP.HCM.

Mục tiêu của dự án nhằm kết nối Vành đai 3 và Vành đai 2, nâng cao hiệu quả khai thác Vành đai 3; giải tỏa nút thắt, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, nhu cầu vận tải, giải quyết áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại khu vực.

Dự án cũng nhằm từng bước hoàn chỉnh và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông thành phố nói riêng và của TP.HCM nói chung.

Điểm đầu tuyến giao với nút giao thông Trạm 2 (nằm trên Xa lộ Hà Nội); điểm cuối tuyến tại nút giao Gò Công (vị trí giao giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển).

Phối cảnh nút giao Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao, thuộc Vành đai 3 TP.HCM.

Về quy mô đầu tư, dự án xây dựng mới phần tuyến (tổng chiều dài khoảng 5,9 km) và nút giao thông giai đoạn phân kỳ; xây dựng nút giao Gò Công dạng ngã tư, khác mức với 4 tầng, kết hợp đảo tròn và phần cầu cạn trên vành đai 3; xây dựng các cầu vượt... Tổng mức đầu tư hơn 12.440 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ thực hiện từ quý IV-2025 đến quý IV-2026, dự kiến khởi công vào quý I-2027, hoàn thành trong quý IV-2028.

Để đảm bảo tiến độ, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư các dự án thành phần) khẩn trương phối hợp với UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước thực hiện hoàn thành việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu làm cơ sở trình, phê duyệt dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).

Ngoài ra, Ban giao thông tập trung triển khai thực hiện công tác thi tuyển kiến trúc công trình làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Giao Sở Xây dựng chủ trì thực hiện kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND các phường hoàn thành việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu; rà soát đảm bảo dự án phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.