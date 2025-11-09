TP.HCM: Hàng loạt cây xanh bật gốc đè hỏng xe máy 09/11/2025 21:27

(PLO)- Cơn giông lốc xảy ra tại khu vực xã Phú Giáo, TP.HCM khiến hàng loạt cây xanh gãy đổ, đè lên xe máy. Rất may, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Chiều tối 9-11, một cơn giông lốc mạnh bất ngờ quét qua khu vực xã Phú Giáo, TP.HCM khiến nhiều cây xanh bật gốc, kéo ngã cột điện, đè lên xe máy. Rất may, bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Hàng loạt cây xanh bị gãy đổ sau giông lốc. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng các xã Phú Giáo và các địa phương lân cận... vẫn đang khẩn trương dọn dẹp, cưa cây, khắc phục sự cố sau giông lốc. Một số khu vực bị cúp điện đã được khôi phục trở lại để đảm bảo sinh hoạt cho người dân.

Lãnh đạo UBND xã Phú Giáo cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do gió lốc mạnh kèm mưa lớn trong chiều tối 9-11.

“Nhiều năm nay mới thấy giông lốc lớn như vậy”, một người dân địa phương chia sẻ.

Tại hiện trường, nhiều cây xanh bị bật gốc, kéo đổ cột điện và đè trúng một số xe máy đang đậu ven đường. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực ít người qua lại nên không có thương vong.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương và ngành điện lực đã có mặt để xử lý, thu dọn hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống cho người dân.