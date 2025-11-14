TP.HCM hỗ trợ 25 triệu đồng/người cho dân quân nữ làm nhiệm vụ A80 14/11/2025 16:47

(PLO)- TP.HCM thống nhất chi hỗ trợ bằng tiền với số tiền 25 triệu đồng/người cho dân quân nữ đã hoàn thành nhiệm vụ A80.

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14-11, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết Quy định hỗ trợ cho dân quân nữ hoàn thành nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025), từ đây gọi là lễ kỷ niệm A80.

Theo đó, TP.HCM thống nhất chi hỗ trợ bằng tiền với số tiền 25 triệu đồng/người cho dân quân nữ đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm A80.

TP.HCM dự kiến chi 4,9 tỉ đồng để hỗ trợ cho 196 dân quân nữ. Ngân sách Thành phố đảm bảo theo quy định.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với đại biểu bên lề kỳ họp sáng nay. Ảnh: THUẬN VĂN

Nghị quyết quy định hỗ trợ cho dân quân nữ hoàn thành nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam nhằm tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP, các cấp, các ngành đối với cán bộ, chiến sĩ dân quân nữ trong quá trình tham gia huấn luyện, diễu duyệt tại lễ kỷ niệm,

Qua đó, tiếp tục động viên tinh thần cũng như ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng thời đây là Nghị quyết được thực hiện chỉ một lần duy nhất cho đối tượng dân quân nữ đã hoàn thành nhiệm vụ trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam vừa qua.