TP.HCM hướng tới mục tiêu chấm dứt HIV/AIDS vào 2030 29/11/2025 14:40

(PLO)- TP.HCM triển khai đồng bộ các giải pháp, hướng tới chấm dứt HIV/AIDS vào năm 2030.

Ngày 29-11, tại Công viên Bình Phú, TP.HCM, Bộ Y tế phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức lễ mít tinh cấp quốc gia hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1-12), với chủ đề “Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS”.

Chia sẻ tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết 35 năm qua, công tác phòng chống HIV/AIDS luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và có sự tham gia mạnh mẽ của các bộ ngành, địa phương cùng hỗ trợ quốc tế.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: HN

GS.TS Trần Văn Thuấn khẳng định Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030 thông qua mở rộng mô hình điều trị - dự phòng, tăng tỷ lệ phát hiện sớm, điều trị ARV kịp thời và duy trì ức chế tải lượng virus bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu 95-95-95.

Mục tiêu 95-95-95: 95% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 95% người biết tình trạng được điều trị bằng thuốc ARV; 95% người điều trị bằng thuốc ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết năm 2025 đánh dấu giai đoạn đặc biệt quan trọng khi TP.HCM vận hành mô hình đô thị mới với hơn 14 triệu dân, đối mặt nhiều yêu cầu lớn về y tế, nhất là kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: HN

“Tỷ lệ kết nối điều trị HIV đạt trên 98% là tín hiệu đáng khích lệ, nhưng cũng cảnh báo nguy cơ dịch diễn biến phức tạp và có thể bùng phát trở lại nếu chủ quan - ông Vinh cho hay.

Đoàn lãnh đạo cùng di chuyển hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó HIV/AIDS. Ảnh: HN

Chiến lược quốc gia đặt mục tiêu 95-95-95. TP.HCM hiện đạt 94-92-99. Đây là kết quả tích cực nhưng đòi hỏi nỗ lực hơn.

Ngoài ra, ông Vinh cho biết TP.HCM đang triển khai thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu”. Trong đó, coi HIV như một phần của chiến lược y tế dự phòng, hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch vào năm 2030.

Đoàn xe cùng hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS (1-12). Ảnh: HN

Do đó, ông kêu gọi các cấp, ngành và người dân cùng đồng hành, chủ động xét nghiệm, tuân thủ điều trị và chung tay xóa bỏ kỳ thị.

Trao đổi với PLO, chị Đinh Hoàng Châu Bảo kể về hành trình điều trị HIV của mình, bắt đầu từ những ngày chưa có thuốc, khi chị phải giữ gìn sức khỏe từng ngày và tìm kiếm thông tin từ thế giới, đặt niềm tin rằng thuốc sẽ sớm về Việt Nam.

Năm 2004, khi sinh đứa con đầu tiên tại Bến Tre, chị Bảo đối mặt với kỳ thị nặng nề dành cho người nhiễm HIV. Dù vậy, chị may mắn sinh con khỏe mạnh, âm tính với HIV.

Chị Bảo nhìn lại hành trình vượt qua HIV của mình. Ảnh: HN

Chị Bảo ánh lên niềm hạnh phúc: “Không phải tất cả các mẹ nhiễm HIV đều được may mắn như tôi. Khi ấy tôi chưa có thuốc, chưa biết bác sĩ, nhưng giờ nhìn hai con lớn khôn, khỏe mạnh, tôi thật biết ơn”.

Từ trải nghiệm cá nhân, chị công khai tình trạng HIV và gắn bó với công việc cộng đồng, mong muốn tất cả những người nhiễm HIV được sống, nhận được hỗ trợ, đồng thời góp phần xóa bỏ kỳ thị trong xã hội.