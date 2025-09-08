HIV/AIDS còn tiềm ẩn, đòi hỏi cách tiếp cận mới 08/09/2025 10:22

(PLO)- Giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025 nhằm tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, góp phần vào mục tiêu chiến lược chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam năm 2030.

Sáng 8-9, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức lễ phát động giải Báo chí toàn quốc về HIV/AIDS 2025.

Mục tiêu của giải thưởng nhằm phản ánh công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên các lĩnh vực từ tuyên truyền, dự phòng đến chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Giải thưởng cũng hướng đến việc tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến cùng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công cuộc phòng, chống "căn bệnh thế kỷ".

Tại Việt Nam, từ khi ca nhiễm HIV đầu tiên được phát hiện năm 1990, đến hết năm 2024, cả nước ghi nhận 245.762 người nhiễm HIV còn sống và 116.004 người nhiễm HIV tử vong. Theo số liệu giám sát, số trường hợp nhiễm HIV phát hiện mới từng năm giảm từ 19.784 ca (2010) còn 10.211 ca (2019), nhưng từ năm 2020 đến nay lại có xu hướng tăng, trung bình trên 13.000 ca/năm. Năm 2024, có 13.351 ca nhiễm HIV được phát hiện mới và 1.905 ca nhiễm HIV tử vong.

Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Theo ông Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, để đạt mục tiêu này, cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa.

"Dịch bệnh còn tiềm ẩn, đặc biệt là trong các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Những thách thức mới đòi hỏi chúng ta phải có những cách tiếp cận mới, những giải pháp truyền thông sáng tạo hơn, mạnh mẽ hơn", ông Linh cho hay.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cho biết công tác phòng, chống HIV/AIDS đã bước sang một giai đoạn mới, đòi hỏi những cách tiếp cận đột phá hơn.

TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế). Ảnh: TT

Đặc biệt, dịch tễ học đã thay đổi, các can thiệp y tế công cộng cũng cần sự sáng tạo, từ việc mở rộng điều trị dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP), thúc đẩy tự xét nghiệm, cho đến việc đảm bảo bền vững tài chính cho chương trình.

"Truyền thông cần được coi là một giải pháp mang tính chiến lược. Các nhà báo chính là những "cán bộ y tế dự phòng" đặc biệt, những người có khả năng định hình, thay đổi nhận thức xã hội", ông Đức nói.

Theo đó, Cục trưởng Cục Phòng bệnh nhận định, chỉ có thể chiến thắng HIV/AIDS khi mọi người dân đều hiểu đúng, khi không còn ai sợ hãi khi đi xét nghiệm, khi một người có 'H' được dang tay chào đón thay vì nhận về một ánh nhìn xa lánh.

"Chúng tôi mong muốn các nhà báo hãy kể những câu chuyện của người trong cuộc để thắp lên niềm tin cho hàng ngàn người khác đâu đó vẫn đang trong sự mặc cảm. Các nhà báo hãy giúp chúng tôi biến những thuật ngữ y tế khô khan trở nên gần gũi với người dân. Hãy giúp những người trẻ hiểu rằng bảo vệ bản thân chính là cách thể hiện tình yêu có trách nhiệm nhất.

Sự kỳ thị vẫn âm ỉ đâu đó trong môi trường công sở, trường học. Những định kiến khiến người ta chần chừ không dám đi xét nghiệm. Ngòi bút của các nhà báo có sức mạnh hơn bất kỳ văn bản hành chính nào trong việc phá bỏ những rào cản vô hình đó", ông Đức nhấn mạnh.