TP.HCM khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch bãi đỗ xe 30/10/2025 19:54

(PLO)- TP.HCM đang khẩn trương rà soát và điều chỉnh quy hoạch bãi đỗ xe nhằm bảo đảm tính khả thi, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về tiếp tục rà soát, xử lý bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ; xét đề nghị của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo các Sở ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xử lý bãi đỗ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ

Theo đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát ngay công tác quy hoạch bãi đỗ xe; nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các bãi đỗ xe đảm bảo tính khả thi.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, tập trung triển khai đầu tư các bãi đỗ xe đáp ứng tỷ lệ yêu cầu; ưu tiên đầu tư ngay, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân tại các khu đô thị lớn, khu tập trung đông dân cư, khu công nghiệp;

Gầm cầu ở TP.HCM nhếch nhác.

Đồng thời, tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi lấn, chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đặc biệt là khu vực các gầm cầu nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý khai thác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, triển khai thu phí không dừng tại các bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị để cải thiện quản lý giao thông, thúc đẩy văn minh nơi đô thị.

Kiểm tra, rà soát toàn bộ việc cấp phép, quản lý, khai thác, vận hành bãi đỗ xe (trong đó có việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích giữ phương tiện tham gia giao thông), nhất là công tác phòng cháy chữa cháy; chấn chỉnh công tác cấp phép, quản lý các bãi đỗ xe của cấp phường, xã, tuyệt đối không để tồn tại các bãi trông giữ xe tự phát, không đúng quy định của pháp luật.

Xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lấn, chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, các trường hợp sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe trái phép.

Công an TP chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy tại các bãi đỗ xe tạm thời trên lòng đường, vỉa hè, dưới gầm cầu, gầm đường bộ.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra hiện tượng tái vi phạm việc sử dụng gầm cầu, gầm đường bộ làm bãi trông giữ xe, gây mất an toàn công trình đường bộ.