TP.HCM kích hoạt một chuỗi hợp tác công nghệ cao với đối tác quốc tế 25/11/2025 17:53

(PLO)-Một loạt hoạt động hợp tác giữa các cơ quan thành phố và doanh nghiệp, đối tác quốc tế thể hiện cam kết đồng hành và cụ thể hóa các nội dung trao đổi tại sự kiện CEO 500-TEACONNCET.

Chiều 25-11, Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 đã tổ chức sự kiện “CEO 500 - TEA CONNECT” tại Trung tâm hội nghị Thisky Hall Sala, Khu đô thị Sala, An Khánh, TP. HCM.

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh các phiên đối thoại, điểm nhấn là lễ công bố hợp tác giữa các sở, ban ngành, doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế. Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ và TP.HCM.

Một loạt các ký kết hợp tác giữa các cơ quan thành phố, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế dưới sự chứng kiến của Thủ tướng chính phủ, lãnh đạo UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động này thể hiện cam kết đồng hành và cụ thể hóa các nội dung đã trao đổi.

​Chi tiết các lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác gồm:

​Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và TTI về phát triển chuỗi cung ứng nội địa.

​Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và SynoSys về đào tạo thiết kế vi mạch.

​Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và FPT Semiconductor về đào tạo gói kiểm định chip, tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.

​Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Liên minh kinh tế tầm thấp.

​Bản ghi nhớ hợp tác giữa HCMC C4IR, Viện Hàng không vũ trụ Việt Nam, Tập đoàn SaigonTel, Tập đoàn Accelink (Hoa Kỳ) về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ không gian tầm thấp.

​Chương trình hợp tác phát triển Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge – AI Data Center Partnership Program).

​Hợp tác giữa HCMC C4IR và SRI International về việc thành lập nền tảng trao đổi và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

​Bản ghi nhớ hợp tác giữa HCMC C4IR, SaigonTel và Naver về phát triển trung tâm dữ liệu.

​Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cảng Los Angeles và HCMC C4IR, ECV và SaigonTel về thúc đẩy đầu tư vào cảng biển tại TP.HCM.

​Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) và Tập đoàn Ant International (A&I).

​Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM và Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng.

​Chương trình tín dụng ưu đãi ngoài ngân sách hỗ trợ chuyển đổi sản xuất thông minh.

​Bản ghi nhớ giữa Binance và Sở Tài chính về hợp tác cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam ở TP.HCM.

​Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn FPT.

Liên minh kế Onchain toàn cầu tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Bên cạnh đó, với tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính và tài sản số hàng đầu khu vực, Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM đã triển khai Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu. Liên minh nhằm thử nghiệm, phát triển và thu hút đầu tư quốc tế cho các mô hình tài chính số thế hệ mới.

Theo đó, tại chương trình Liên minh Kinh tế On-chain Toàn cầu tại TP.HCM gồm 8 đại biểu được ra mắt.