TP.HCM: Lễ giỗ 84 năm ngày các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh tại Ngã Ba Giồng

Ngày 28-8, tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh đã tổ chức Lễ giỗ 84 năm ngày các lãnh đạo Đảng hy sinh (28-8-1941 – 28-8-2025).
Tham dự buổi lễ có ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đảng TP.HCM; ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; cùng lãnh đạo các xã, đại diện tỉnh Nghệ An, huyện Đức Hòa cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), tỉnh Long An và thân nhân gia đình các đồng chí lãnh đạo tiền bối.
Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại nhiều điểm di tích gắn với Khởi nghĩa Nam Kỳ, trong đó có Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước, Di tích Nơi họp Xứ ủy Nam Kỳ, Nghĩa trang liệt sĩ Hóc Môn và đặc biệt là Ngã Ba Giồng – nơi thực dân Pháp xử bắn nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng.
Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại sự kiện lịch sử ngày 28-8-1941, đây là dấu son gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 – một trong những phong trào vũ trang rộng lớn, quyết liệt nhất từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm, nhấn mạnh lễ giỗ là dịp để nhân dân tri ân sự hy sinh cao cả của các đồng chí lãnh đạo, đồng bào, chiến sĩ vì độc lập tự do của dân tộc.
“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã luôn tự hào truyền thống cách mạng, lấy đó làm động lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng kỳ vọng của TP.HCM”, ông Tuấn nói.
Theo ông Tuấn, dù cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bị kẻ thù đàn áp khốc liệt, hàng nghìn chiến sĩ bị xử tử hoặc đày đi Côn Đảo, Bà Rá, Tà Lài, nhưng tinh thần bất khuất và ý chí quật cường vẫn để lại dấu ấn chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp nối, xây dựng quê hương 18 thôn Vườn Trầu giàu mạnh, nghĩa tình.
Sau cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ (tháng 11-1940), thực dân Pháp tăng cường khủng bố, lập ba trường bắn tại Hóc Môn để xử bắn các lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng bị bắt, nhằm uy hiếp tinh thần nhân dân. Mỗi lần hành quyết, chúng đều ép người dân đến chứng kiến.
Ngày 28-8-1941, tại trường bắn Nhà thương Giếng nước (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn), thực dân Pháp xử bắn các lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương gồm: Hà Huy Tập (Tổng Bí thư), Võ Văn Tần (Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ), Nguyễn Thị Minh Khai (Ủy viên Xứ ủy, Bí thư Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn) và Nguyễn Hữu Tiến (Thành ủy viên Sài Gòn – Chợ Lớn).
Cùng ngày, tại trường bắn Ngã Ba Giồng Bằng Lăng (nay là Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng), thực dân Pháp xử bắn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Phan Đăng Lưu cùng nhiều chiến sĩ cộng sản, đồng bào yêu nước.