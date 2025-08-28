TP.HCM: Lễ giỗ 84 năm ngày các nguyên lãnh đạo Đảng hy sinh tại Ngã Ba Giồng 28/08/2025 16:06

(PLO)- Lễ giỗ tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, TP.HCM nhằm tri ân, khắc sâu sự hy sinh của các lãnh đạo tiền bối và chiến sĩ cách mạng sau Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Ngày 28-8, tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh đã tổ chức Lễ giỗ 84 năm ngày các lãnh đạo Đảng hy sinh (28-8-1941 – 28-8-2025).

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn và Đông Thạnh đã tổ chức Lễ giỗ 84 năm ngày các lãnh đạo Đảng hy sinh. Ảnh: N.TÂN

Tham dự buổi lễ có ông Lê Văn Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đảng TP.HCM; ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; cùng lãnh đạo các xã, đại diện tỉnh Nghệ An, huyện Đức Hòa cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), tỉnh Long An và thân nhân gia đình các đồng chí lãnh đạo tiền bối.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.TÂN

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại nhiều điểm di tích gắn với Khởi nghĩa Nam Kỳ, trong đó có Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước, Di tích Nơi họp Xứ ủy Nam Kỳ, Nghĩa trang liệt sĩ Hóc Môn và đặc biệt là Ngã Ba Giồng – nơi thực dân Pháp xử bắn nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng.

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: M.CHÂU

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại sự kiện lịch sử ngày 28-8-1941, đây là dấu son gắn liền với cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 – một trong những phong trào vũ trang rộng lớn, quyết liệt nhất từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: N.TÂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Bà Điểm, nhấn mạnh lễ giỗ là dịp để nhân dân tri ân sự hy sinh cao cả của các đồng chí lãnh đạo, đồng bào, chiến sĩ vì độc lập tự do của dân tộc.

Ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: N.TÂN

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã luôn tự hào truyền thống cách mạng, lấy đó làm động lực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng kỳ vọng của TP.HCM”, ông Tuấn nói.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng nước. Ảnh: H.TÂM

Theo ông Tuấn, dù cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bị kẻ thù đàn áp khốc liệt, hàng nghìn chiến sĩ bị xử tử hoặc đày đi Côn Đảo, Bà Rá, Tà Lài, nhưng tinh thần bất khuất và ý chí quật cường vẫn để lại dấu ấn chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là nguồn sức mạnh tinh thần để các thế hệ hôm nay tiếp nối, xây dựng quê hương 18 thôn Vườn Trầu giàu mạnh, nghĩa tình.