TP.HCM mang mái ấm mùa xuân đến với người có hoàn cảnh khó khăn 15/02/2026 10:18

(PLO)- Nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM được hỗ trợ sửa sang lại nhà cửa kịp đón Tết Nguyên đán 2026.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, nhiều căn nhà xuống cấp tại TP.HCM được sửa chữa, xây mới kịp thời nhờ chương trình “Mái ấm mùa xuân” của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM.

Căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phường Hiệp Bình, TP.HCM) rộn ràng tiếng nói cười những ngày này. Sau nhiều năm thấp thỏm mỗi mùa mưa, năm nay bà đón xuân trong căn nhà vừa được sửa sang.

Ngày 13-2, đại diện phường, khu phố và Công đoàn phường Hiệp Bình đến thăm, chúc mừng gia đình sau khi công trình hoàn tất. Ngôi nhà được bắt đầu sửa chữa ngày 22-1-2026, hoàn thành sau gần ba tuần nhờ sự phối hợp giữa tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương, tổng kinh phí sửa chữa 72 triệu đồng.

Ngày biết tin căn nhà được sữa chữa, bà Hạnh (thứ 5, từ phải sang) không cầm được nước mắt. Ảnh: HẢI NHI

Ông Nguyễn Vũ Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình, Chủ tịch Công đoàn phường, cho biết công trình “Mái ấm Công đoàn” không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Cuối năm 2025, khi nhận thông báo được hỗ trợ 80 triệu đồng để sửa căn nhà gắn bó từ năm 1988, ông Bùi Minh Hoàng (72 tuổi) lặng người đi một lúc.

Căn nhà cũ nhiều năm qua chỉ được sửa chữa chắp vá; nền nhà thấp hơn mặt đường nên mỗi mùa mưa, cả gia đình lại lo nước tràn vào. Cạnh đó, gánh nặng chi phí điều trị ung thư phổi cho vợ suốt 10 năm nay khiến ông không dám tính chuyện khác.

Tuy vậy, việc sửa nhà Tết này phải tạm hoãn vì vợ ông đang trị bệnh. Với ông Hoàng, sự quan tâm của địa phương không chỉ là khoản tiền hỗ trợ, mà còn là chỗ dựa để gia đình có nơi ở ổn định, an toàn.

﻿ ﻿ Ông Hoàng vui mừng khi biết mình được hỗ trợ sửa nhà với kinh phí 80 triệu đồng. Ảnh: HẢI NHI

Bà Võ Thị Xuân Danh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạnh Thông, cho biết trước đây địa phương dự kiến sử dụng Quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ sửa nhà cho các hộ khó khăn. Nhưng do nguồn quỹ hạn chế, mức hỗ trợ chỉ khoảng 30-40 triệu đồng/căn, khó đáp ứng việc sửa chữa cơ bản.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM triển khai chủ trương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết với mức 80 triệu đồng/căn, tạo điều kiện để địa phương chăm lo tốt hơn cho người dân.

“Chúng tôi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, xác định các trường hợp đủ điều kiện pháp lý, có nhu cầu cấp bách. Nhìn lại căn nhà sau khi hoàn thiện, kết quả thực sự vượt ngoài mong đợi” - bà Danh chia sẻ.

Trong năm qua, phường Hạnh Thông đã hỗ trợ sửa chữa khoảng bốn căn nhà. Việc bàn giao nhà cận Tết giúp các gia đình sớm ổn định chỗ ở, thêm an tâm, ấm lòng khi năm mới cận kề.