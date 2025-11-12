TP.HCM: Một số địa phương được điều chỉnh lương tối thiểu từ vùng III lên vùng II

Theo Nghị định số 293/2025 vừa được Chính phủ ban hành, kể từ ngày 1-1-2026, người lao động tại TP.HCM sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu theo 3 vùng, tùy thuộc nơi hoạt động của người sử dụng lao động, cụ thể:
Vùng I: 5,31 triệu đồng/tháng
Vùng II: 4,73 triệu đồng/tháng
Vùng III: 4,14 triệu đồng/tháng
So với mức lương tối thiểu hiện hành, các mức này đã được điều chỉnh tăng 7,2%, tương ứng mức tăng từ 250.000 đồng/tháng đến 350.000 đồng/tháng.
Đáng chú ý, ngoài việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu, một số địa phương tại TP.HCM còn được điều chỉnh vùng áp dụng lương tối thiểu.
Cụ thể: Các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo được chuyển từ vùng III (hiện hưởng mức lương tối thiểu 3,86 triệu đồng/tháng) lên vùng II (4,73 triệu đồng/tháng kể từ 1-1-2026).
Như vậy, ngoài mức tăng lương tối thiểu 7,2%, từ ngày 1-1-2026, người lao động tại một số địa phương ở TP.HCM còn được điều chỉnh vùng áp dụng lương tối thiểu, giúp thu nhập được cải thiện rõ rệt.
Theo đó, người lao động tại các địa phương này sẽ được tăng lương tối thiểu thêm khoảng 870.000 đồng/tháng, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống.
Chi tiết địa bàn áp dụng lương tối thiểu theo 3 vùng tại TP.HCM
- Vùng I: gồm các phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hoà, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Phú, Bình Tiên, Phú Lâm, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, Diên Hồng, Vườn Lài, Hòa Hưng, Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hoà, Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Hoà, Tân Sơn Nhất, Tân Hoà, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tân Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Phú Thạnh, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh, Đông Hoà, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp, Bình Dương, Hòa Lợi, Thới Hoà, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hoà, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành và các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Nhà Bè, Hiệp Phước, Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hoà, Phước Thành, An Long, Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Long Hoà, Thanh An, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Long Sơn, Châu Pha.
- Vùng II: gồm các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long và các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An; các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo.
- Vùng III: gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.