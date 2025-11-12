TP.HCM: Một số địa phương được điều chỉnh lương tối thiểu từ vùng III lên vùng II 12/11/2025 14:45

(PLO)- Người lao động tại một số địa phương được điều chỉnh vùng lương tối thiểu sẽ nhận mức tăng lên tới 870.000 đồng/tháng từ 1-1-2026.

Theo Nghị định số 293/2025 vừa được Chính phủ ban hành, kể từ ngày 1-1-2026, người lao động tại TP.HCM sẽ được áp dụng mức lương tối thiểu theo 3 vùng, tùy thuộc nơi hoạt động của người sử dụng lao động, cụ thể:

Vùng I: 5,31 triệu đồng/tháng

Vùng II: 4,73 triệu đồng/tháng

Vùng III: 4,14 triệu đồng/tháng

So với mức lương tối thiểu hiện hành, các mức này đã được điều chỉnh tăng 7,2%, tương ứng mức tăng từ 250.000 đồng/tháng đến 350.000 đồng/tháng.

Từ 1-1-2026, người lao động được tăng lương tối thiểu thêm 7,2%. Ảnh: TL

Đáng chú ý, ngoài việc điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu, một số địa phương tại TP.HCM còn được điều chỉnh vùng áp dụng lương tối thiểu.

Cụ thể: Các xã Kim Long, Châu Đức, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Long Hải, Long Điền và đặc khu Côn Đảo được chuyển từ vùng III (hiện hưởng mức lương tối thiểu 3,86 triệu đồng/tháng) lên vùng II (4,73 triệu đồng/tháng kể từ 1-1-2026).

Như vậy, ngoài mức tăng lương tối thiểu 7,2%, từ ngày 1-1-2026, người lao động tại một số địa phương ở TP.HCM còn được điều chỉnh vùng áp dụng lương tối thiểu, giúp thu nhập được cải thiện rõ rệt.

Theo đó, người lao động tại các địa phương này sẽ được tăng lương tối thiểu thêm khoảng 870.000 đồng/tháng, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống.