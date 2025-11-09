Lao động trẻ muốn nhận lương tuần thay vì lương tháng 09/11/2025 13:57

(PLO)- Người lao động trẻ đang thay đổi tư duy tìm việc, ưu tiên thu nhập linh hoạt; nhiều người muốn nhận lương tuần thay vì lương tháng.

Ngày 9-11, báo Người Lao Động tổ chức Chương trình “Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng – Job Link 2025”.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra diễn đàn “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong bối cảnh mới”.

Tại đây, nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, cho biết dự báo đến năm 2030, lực lượng lao động Việt Nam khoảng 70 triệu người, trong đó 80% được đào tạo.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động. Ảnh: BTC

“Để mục tiêu thành hiện thực, chúng ta cần hành động đồng bộ, quyết liệt và dài hơi” - ông Tuân nhấn mạnh, đồng thời cho rằng các cơ sở đào tạo cần rà soát chương trình, đảm bảo phù hợp nhu cầu doanh nghiệp. Doanh nghiệp và hiệp hội phải hợp tác, xây dựng chuẩn kỹ năng, đào tạo thực hành để học viên vào nghề nhanh.

Ngoài ra, cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương hoàn thiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp, giám sát hiệu quả sử dụng nhân lực. Người lao động phải chủ động học kỹ năng mới, ngoại ngữ và tư duy số.

TS Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng đại diện Cơ quan Bộ Nội vụ tại TP.HCM, cảnh báo Việt Nam có thể đối diện tình trạng chưa giàu đã già, chưa thành thạo việc đã nghỉ hưu. Do đó, kết nối giữa cơ sở đào tạo và nhà tuyển dụng là cần thiết.

TS Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Trưởng đại diện Cơ quan Bộ Nội vụ tại TP.HCM. Ảnh: HN

Ông Thắng đề xuất doanh nghiệp chủ động đặt mục tiêu đào tạo, tham gia trực tiếp, liên kết đúng ngành nghề, có thể đặt hàng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc đầu tư thiết bị, tránh học xong phải đào tạo lại.

Sau tinh gọn bộ máy, mô hình quản trị mới yêu cầu người lao động, viên chức, công chức đáp ứng nhiệm vụ đặt ra.

“Chúng ta đã chuyển quản lý nhà nước từ tầng nấc sang quản trị theo năng lực. Bộ Nội vụ đang hoàn thiện thể chế, cải cách tiền lương, đổi mới quản lý hành chính sang quản trị nhân lực và xây dựng cơ sở dữ liệu” - ông Thắng nói.

Đáng chú ý, ông Thắng cho biết lao động trẻ hiện ưa làm việc ở nơi ít ràng buộc, thu nhập linh hoạt, thay vì lĩnh lương tháng họ muốn nhận lương tuần.

Cũng tại chương trình, TS Dương Tôn Thái Dương, Phó Ban Đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM, cho hay Đại học Quốc gia TP.HCM đã tăng 50% thời lượng thực hành, chú trọng phát triển năng lực số và ngoại ngữ.

TS Dương Tôn Thái Dương, Phó Ban Đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: HN

TS Dương cũng mong muốn chính sách và cơ chế quản lý cần thông thoáng, tạo điều kiện cho hợp tác theo cơ chế đặt hàng, đồng kiến tạo.

Còn TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, cho biết sau khi TP.HCM sáp nhập từ 1-7-2025, các cơ quan, nhà trường và doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật, đổi mới tư duy và cách làm.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, sáp nhập về tư duy và đồng bộ hoạt động không dễ, đòi hỏi lộ trình và điều kiện thực thi. Ông Lý nhấn mạnh Nhà nước định hướng chiến lược, doanh nghiệp xem đây là cơ hội “thử lửa”, còn mối quan hệ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp phải nâng tầm, hành động thực chất.