TP.HCM: Phường An Đông sẽ khảo sát 45 chung cư hư hỏng, xuống cấp 03/10/2025 11:04

(PLO)- Phường An Đông đã lên kế hoạch khảo sát 45 chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp để làm cơ sở đề xuất UBND TP.HCM cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Mới đây, UBND phường An Đông đã ban hành kế hoạch khảo sát, thu thập thông tin về các chung cư hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn. Hoạt động này nhằm đánh giá hiện trạng, chất lượng công trình, đồng thời nắm bắt đời sống, nhu cầu và nguyện vọng của người dân về chỗ ở, tiện ích đô thị và điều kiện sinh hoạt.

Đây cũng là nội dung thuộc chương trình đột phá về chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng tới xây dựng phường khang trang, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

Từ tháng 10-2025, phường An Đông sẽ khảo sát hiện trạng 45 chung cư cũ cấp B, C. Ảnh: Đ.N

Dự kiến bắt đầu từ tháng 10-2025, phường An Đông sẽ khảo sát tại 45 chung cư cũ cấp B, C với khoảng 1.600 hộ dân.

Theo kế hoạch, UBND phường An Đông sẽ thành lập các tổ khảo sát, thông tin rộng rãi đến khu phố, người dân tại các nhà chung cư về việc khảo sát, thu thập thông tin.

Các tổ công tác sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng nhà chung cư, đánh giá tình trạng kết cấu chịu lực (móng, cột, sàn, mái), hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thoát nước, chiếu sáng, thông tin), hệ thống PCCC, lối thoát hiểm, vệ sinh môi trường, các phần diện tích cơi nới, lấn chiếm sử dụng; đối chiếu với kết luận kiểm định trước đây để đánh giá tình trạng kết cấu hiện nay của chung cư.

Hiện trạng các chung cư cũ xuống cấp, hư hỏng. Ảnh: Đ.N

Phường An Đông cũng khảo sát trực tiếp từng hộ dân để nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng về chỗ ở, tiện ích đô thị, điều kiện sinh hoạt và định hướng nhà ở trong tương lai. Từ đó, tổng hợp đầy đủ hồ sơ pháp lý, kết quả khảo sát hiện trạng công trình, hồ sơ kiểm định chất lượng và các ý kiến góp ý của cộng đồng cư dân.

Trên cơ sở khảo sát, UBND phường An Đông sẽ có báo cáo, đề xuất Sở Xây dựng, UBND TP.HCM các phương án và lộ trình cụ thể trong việc sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang nhà chung cư bị hư hỏng, xuống cấp, đề xuất giải pháp giải quyết các kiến nghị, bảo đảm nâng cao chất lượng sống cho cư dân.