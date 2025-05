TP.HCM sẽ triển khai thủ tục sang tên xe online 26/05/2025 14:58

UBND TP.HCM vừa có công văn liên quan đến việc triển khai thí điểm giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Việc thí điểm giao dịch điện tử chuyển quyền sở hữu xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng) nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và thủ tục đăng ký sang tên xe trên địa bàn TP.HCM.

Việc thí điểm giao dịch điện tử chuyển quyền sở hữu xe nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục. Ảnh: TN

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP giao Công an TP, Chi Cục thuế khu vực II và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai quy định mới nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thủ tục sang tên xe.

Cụ thể, đối với trường hợp người dân đã thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân cung cấp hợp đồng mua, bán xe có công chứng.

Thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện các bước trong quy trình thủ tục theo quy định, bao gồm thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an TP, Tòa án nhân dân các cấp và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát làm sạch dữ liệu hộ tịch; chuẩn hóa, cập nhật thông tin tình trạng hôn nhân của công dân vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch tích hợp, chia sẻ, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ khai thác, sử dụng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Đồng thời, giao Công an TP chỉ đạo Công an địa phương tuyên truyền về tiện ích, hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và thủ tục đăng ký sang tên xe, không yêu cầu người dân cung cấp hợp đồng mua, bán xe có công chứng; phối hợp với bộ phận Tư pháp cấp xã làm sạch dữ liệu hộ tịch, cập nhật đầy đủ tình trạng hôn nhân của công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để sử dụng.

Đối với Sở VH&TT, UBND TP đề nghị đơn vị này phối hợp Đài Truyền hình TP và Đài Tiếng nói Nhân dân tuyên truyền thí điểm thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng nhiều hình thức.

Đồng thời vận động, hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID mức độ 2, đăng ký, sử dụng chữ ký số cá nhân và các tiện ích mang lại khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Bộ Công an.