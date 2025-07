TP.HCM tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường 21/07/2025 19:05

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan tăng cường chấn chỉnh tình trạng vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.

Theo Sở Xây dựng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán, đậu đỗ phương tiện không đúng quy định, tổ chức hoạt động không phù hợp như đám cưới, đám tang, tập kết vật liệu, rác thải xây dựng, phương tiện xe đẩy tay... vẫn diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và làm mất mỹ quan đô thị.

Nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Ảnh: NHƯ NGỌC

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP chỉ đạo Phòng CSGT và Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra đột xuất và duy trì xử lý lâu dài.

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND phường, xã, đặc khu Côn Đảo chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Nhất là các điểm, khu vực kinh doanh tự phát, khu vực xung quanh các chợ đầu mối và truyền thống, khu vực trước cổng trường, bệnh viện, khu chế xuất – công nghiệp, các vị trí nhà chờ, điểm dừng, bến bãi xe buýt và các vị trí nguy cơ cao dễ dẫn đến ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng, vận động người dân, hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định trật tự đô thị, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp chế tài, xử lý các hành vi gây mất an toàn giao thông, trật tự lòng đường vỉa hè.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị tăng cường rà soát, đánh giá tình hình trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP. Từ đó đề xuất giải pháp hạ tầng phù hợp, hiệu quả, lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát, biển cảnh báo tại các vị trí phức tạp, hỗ trợ công tác kiểm tra, xử lý và ngăn chặn hành vi vi phạm.