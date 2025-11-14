TP.HCM thống nhất đưa khu đất Bình Quới - Thanh Đa và cù lao Bến Đình đấu thầu 14/11/2025 15:09

(PLO)- HĐND TP.HCM đã thống nhất đưa hai khu đất đủ điều kiện vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư gồm: khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới và khu đô thị mới cù lao Bến Đình tại phường Vũng Tàu.

Tại kỳ họp thứ 5 của HĐND TP.HCM khóa X, sáng 14-11, HĐND TP.HCM đã thông qua việc đưa 2 khu đất đủ điều kiện vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm: khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa tại phường Bình Quới và khu đô thị mới cù lao Bến Đình tại phường Vũng Tàu.

Khu đất khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa có diện tích khoảng 405,9ha được đề xuất với mục tiêu đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng; trong đó, có khoảng 17,77ha là đất do cơ quan nhà nước quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trình bày các tờ trình tại kỳ họp. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, khu vực này đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi đất, chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng và cũng chưa nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của địa phương.

Vì những lý do đó, khu đất chưa đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Dù vậy, theo quy định về lựa chọn nhà đầu tư, Bình Quới - Thanh Đa vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để đưa vào danh mục đấu thầu.

Về quy hoạch, khu đất này phù hợp với quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Khu đất này chưa có quyết định thu hồi đất, chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Khu đất đã được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phân khu tỉ lệ 1/2000, chưa có quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500.

Còn khu đất Bến Đình, có diện tích đất 110,77ha đã được phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 từ năm 2022 và duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 5-20225.

Khoảng 49ha là đất đã được nhà nước thu hồi từ dự án Sao Mai - Bến Đình trước đây; phần còn lại, hơn 44ha, gồm đất công và đất của các hộ dân đang sử dụng. Các cơ quan chức năng đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án cũ để tránh chồng lấn pháp lý với khu đất hiện nay.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: THUẬN VĂN

Khu vực Cù Lao Bến Đình cũng đáp ứng toàn bộ yêu cầu về quy hoạch. Phần đất này nằm trong định hướng phát triển vùng đô thị hỗn hợp. Không chỉ phù hợp quy hoạch phân khu 1/2000, khu đất còn có quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, xác định tính chất là khu đô thị hỗn hợp hiện đại, kết hợp nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng và đầy đủ hạ tầng xã hội, kỹ thuật.

Đây là đợt thứ 2 HĐND TP.HCM thông qua danh mục khu đất đủ điều kiện để đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Trước đó, tại kỳ họp vào ngày 28-8, HĐND cũng đã thông qua danh mục 4 khu đất (1 khu đất tại phường Phú An diện tích khoảng hơn 284ha và 3 khu tại xã Châu Pha với diện tích khoảng 9,61ha). Sau đó UBND TP.HCM đã thực hiện việc công bố các khu đất trên để đấu thầu.