TP.HCM tổng rà soát, di dời bãi xe dưới gầm cầu sau vụ cháy ở Hà Nội 10/09/2025 20:49

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện chỉ thị của Bộ Xây dựng về công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và phòng cháy chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ.

Chỉ đạo này được ban hành sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà, TP Hà Nội hồi 13 giờ 30 phút ngày 30-8, gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.

Sở này yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu, các cơ quan, đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ trên địa bàn TP.HCM khẩn trương rà soát, lập danh sách và tổ chức di dời ngay các điểm trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30-10.

Đồng thời, chủ động phối hợp lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn triệt để, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng gầm cầu làm bãi trông giữ xe trái phép, các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ vi phạm quy định về PCCC. Tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt công tác PCCC liên quan đến việc sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ, kiên quyết đình chỉ, xử lý nghiêm các hoạt động không đảm bảo điều kiện PCCC.

Sở Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý.

Đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng gửi báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý các bãi xe dưới gầm cầu về sở trước ngày 13-9 để tổng hợp, báo cáo UBND TP và Bộ Xây dựng theo quy định.

Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Trọng Phú

"Đây là nhiệm vụ hết sức cấp bách và quan trọng, liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân và sự bền vững của công trình hạ tầng đường bộ.

Sở Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, không được lơ là, hình thức; chịu trách nhiệm trước UBND TP và trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm" - văn bản của Sở Xây dựng nêu.