TP.HCM triển khai kiểm kê toàn bộ di tích giai đoạn 2026-2027 16/04/2026 04:49

Sở VH&TT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố, nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản theo quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, hoạt động kiểm kê tập trung nhận diện, thống kê và đánh giá hiện trạng di tích, công trình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và cảnh quan thiên nhiên. Kết quả kiểm kê là cơ sở phục vụ công tác xếp hạng, tu bổ và phát huy giá trị di sản.

Việc thực hiện bảo đảm chính xác, khách quan, không làm sai lệch giá trị di tích, đồng thời tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quyền sở hữu trí tuệ và có sự tham gia của cộng đồng, chủ sở hữu, đơn vị quản lý.

Đối tượng kiểm kê được triển khai trên toàn địa bàn TP.HCM, gồm các công trình, địa điểm, quần thể kiến trúc đô thị và nông thôn, khu vực cảnh quan, khu vực thiên nhiên được xác định theo tiêu chí của Luật Di sản văn hóa năm 2024.

Do đó, Sở VH&TT TP.HCM cho biết kế hoạch sẽ áp dụng đồng bộ nhiều hình thức như khảo sát thực địa, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim, đo vẽ, đồng thời kết hợp ứng dụng công nghệ trong thu thập và xử lý dữ liệu, hình ảnh, tư liệu liên quan.

Hoạt động kiểm kê được thực hiện theo từng khu vực, địa giới hành chính kết hợp đối chiếu, phân tích và tổng hợp nhằm bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ và thống nhất.

Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2027, chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 từ tháng 1 đến tháng 8-2026 và giai đoạn 2 từ tháng 9-2026 đến tháng 11-2027.

Người dân tham quan tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: HẢI NHI

Cụ thể, trong giai đoạn 1, Thành phố tập trung xây dựng và phê duyệt kế hoạch; tham mưu thành lập Ban kiểm kê di tích; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân tham gia; đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng các công trình, địa điểm được đề xuất đưa vào danh mục kiểm kê.

Bước sang giai đoạn 2, các đơn vị liên quan lập hồ sơ kiểm kê theo quy định; lấy ý kiến của UBND cấp xã, cộng đồng địa phương, chủ sở hữu hoặc đơn vị quản lý di tích và các sở, ngành liên quan.

Sau đó, Ban kiểm kê tiến hành họp, thảo luận, biểu quyết để hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, phê duyệt và công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn.

Hồ sơ sau khi hoàn thiện cũng được trình cơ quan có thẩm quyền để công bố rộng rãi, đồng thời tham mưu UBND TP.HCM báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả thực hiện.

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả công tác kiểm kê di tích trên địa bàn TP.HCM, Phòng Di sản văn hóa TP.HCM giữ vai trò chủ trì tham mưu, theo dõi, đôn đốc chung; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, lấy ý kiến và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, văn phòng Sở VH&TT TP.HCM phối hợp hướng dẫn, ban hành văn bản và triển khai nội dung chuyên môn; các phòng chức năng tham mưu bảo đảm điều kiện thực hiện, trong đó có kinh phí và nghiệp vụ liên quan.

Các đơn vị chuyên môn và chính quyền địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng, từ chuẩn bị hồ sơ, cung cấp thông tin đến phối hợp tổ chức thực hiện và quản lý kết quả kiểm kê.

UBND các phường, xã phối hợp ở cơ sở, góp phần bảo đảm công tác kiểm kê di tích được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên toàn địa bàn thành phố.