TP.HCM trợ cấp 240.000 đồng/tháng cho trẻ em mầm non là con công nhân 28/08/2025 16:53

(PLO)- Từ ngày 1-9, TP.HCM hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động là 240.000 đồng/trẻ/tháng.

Chiều 28-8, kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã thông qua Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất một lần gồm trang bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Bộ GD&ĐT; hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động.

Ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TP.HCM, đọc thông qua tờ trình. Ảnh: TRẦN LINH

Cụ thể, cơ sở giáo dục mầm non có dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35 triệu đồng; có từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 55 triệu đồng; có từ 50 trẻ đến 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng.

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ở nơi có nhiều lao động có trên 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng/cơ sở.

Cùng với đó, TP.HCM hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động là 240.000 đồng/trẻ/tháng. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non là 1 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hưởng hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Lưu ý, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp đã hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 27/2021, Nghị quyết số 09/2021, Nghị quyết số 05/2021 thì không được hưởng chính sách hỗ trợ quy định ở Nghị quyết này.

Nghị quyết về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1-9.