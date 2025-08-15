TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa dầm dề đến khi nào? 15/08/2025 18:39

(PLO)- Trong những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa sẽ tăng cả phạm vi mưa và cường độ mưa.

Những ngày vừa qua, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa xảy ra liên tục và trên diện rộng.

Nguyên nhân được đánh giá là do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Hội tụ gió trên cao tồn tại trên khu vực Nam Bộ.

Trong những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa sẽ tăng cả phạm vi mưa và cường độ mưa. Ảnh: NC

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ, trong những giờ tới khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-110 mm, có nơi trên 110 mm.

Đợt mưa lớn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17-8 trên khu vực TP.HCM. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 200 mm.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ cho biết, trong hai đến ba ngày tới tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ Rãnh áp thấp có trục qua Trung Bộ xu hướng hoạt động mạnh lên nối với vùng nhiễu động hình thành trên rãnh thấp.

Vùng nhiễu động này nhiều khả năng hoạt động mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần.

Theo đó, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa xảy ra ở nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

"Trong những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ mưa sẽ tăng cả phạm vi mưa và cường độ mưa. Người dân cần đề phòng mưa lớn có khả năng gây ngập ở khu vực trũng thấp, ven sông"- ông Quyết thông tin.