TP.HCM: Xã Long Hải xác định hai khâu đột phá để phát triển 22/08/2025 17:26

(PLO)- Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Hải xác định thực hiện hai khâu đột phá, trong đó có hình thành, phát triển du lịch biển chất lượng cao gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa...

Ngày 22-8, Đảng bộ xã Long Hải, TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham dự và chỉ đạo đại hội.

Xã biển phát triển về du lịch, khai thác thủy sản

Xã Long Hải được thành lập từ sáp nhập và hợp nhất của thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh (huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Xã Long Hải có diện tích tự nhiên gần 28km2, dân số 109.149 người.

Xã Long Hải có đường bờ biển tự nhiên hơn 11 km với nhiều điểm đến du lịch và là địa phương phát triển mạnh về khai thác thủy sản với đội tàu 1.823 chiếc (trong đó tàu có chiều dài trên 15m là 1.043 chiếc). Xã Long Hải cũng là điểm đến thu hút người dân, du khách gắn với nét văn hóa truyền thống của Lễ hội Dinh Cô.

Một góc xã Long Hải, TP.HCM. Ảnh: TK

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh đã tập trung nỗ lực tích cực tổ chức thực hiện, đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, nhất là trong bối cảnh bùng phát của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tác động của việc bị phạt thẻ vàng IUU không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và thu nhập của lao động vùng ven biển.

Kết quả, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp các địa phương đã đạt được nhiều kết quả tốt trên các lĩnh vực. Tình hình kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống của người dân được nâng lên, hoàn thành và giữ vững tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh…

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Long Hải phát biểu tại đại hội. Ảnh: TK

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Long Hải xác định thực hiện hai khâu đột phá. Gồm hình thành, phát triển du lịch biển chất lượng cao, bền vững gắn với bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa lịch sử và phát triển kinh tế cộng đồng.

Bên cạnh đó là phát động mạnh mẽ phong trào “Bình dân học vụ số”, phấn đấu đến năm 2030 mỗi hộ gia đình, có ít nhất một thành viên thành thạo cơ bản về kỹ năng số, trực tiếp nộp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn xã Long Hải.

Về phát triển nông – lâm – ngư nghiệp, xã cũng xác định chuyển đổi ngành nghề khai thác thủy sản theo hướng bền vững, phù hợp với tiềm năng và khả năng tái tạo nguồn lợi thủy sản. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển thủy sản với chiến lược phát triển kinh tế của các ngành liên quan, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các vùng biển. Tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trở thành đô thị du lịch sinh thái ven biển

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ các địa phương của xã Long Hải đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Hoàng Hải cơ bản nhất trí với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu và khâu đột phá giai đoạn 2025 - 2030 mà Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã trình tại đại hội. Đồng thời gợi mở một số vấn đề để Đảng bộ xã Long Hải tiếp tục thảo luận, tìm ra các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn địa phương.

Ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: TK

Trong đó, tiếp tục phát huy lợi thế, khắc phục những hạn chế, giải quyết các khó khăn, khai thác tối đa các nguồn lực trong phát triển đô thị, làm mới các động lực tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Xây dựng đô thị Long Hải như mục tiêu đề ra với không gian sống an toàn, văn minh, phát triển bền vững cho nhân dân.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đặc biệt quan tâm, thúc đẩy phát triển xã Long Hải với nhiều quy hoạch như: Lập quy hoạch và đề án phát triển khu du lịch quốc gia Long Hải - Bình Châu. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, hình thành đô thị mới Long Hải.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm chung cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Hải nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HT

Bên cạnh đó là phát triển chuỗi đô thị du lịch ven biển: Vũng Tàu, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu theo hướng đô thị xanh, phát triển du lịch chất lượng cao. Bên cạnh đó là phát triển du lịch kết hợp với phát triển văn hóa lịch sử; hình thành đô thị du lịch ven biển.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, các khó khăn thách thức, Đảng bộ xã Long Hải hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. "Nhiệm kỳ 2025-2030 phải tập trung huy động tối đa các nguồn lực, xây dựng xã Long Hải trở thành đô thị du lịch sinh thái ven biển, là điểm đến du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng chất lượng cao của Thành phố" - ông Lê Hoàng Hải nhấn mạnh.