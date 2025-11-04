Trái sầu riêng lại gây bất ngờ 04/11/2025 16:00

(PLO)- Trung Quốc vẫn là thị trường thu mua rau quả nhiều nhất của Việt Nam.

Số liệu từ Cục chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong tháng 10-2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam thu về 961 triệu USD, nâng tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả 10 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7 tỉ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc, Hoa Kỳ... tăng

Cục chuyển đổi số thống kê, tính đến hết quý 3-2025, Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu về thu mua rau quả Việt Nam, chiếm gần 63% về tỉ trọng giá trị xuất khẩu. Hai thị trường xuất khẩu rau quả lớn tiếp theo của Việt Nam là Hoa Kỳ và Hàn Quốc với tỉ trọng xuất khẩu lần lượt là 6,6% và 3,9%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hàng rau quả 9 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Trung Quốc tăng 1,8%. Thị trường Hoa Kỳ cũng tăng 59,8%, trong khi thị trường Hàn Quốc giảm 0,8%.

Ngoài ra, trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh nhất ở thị trường Malaysia, với mức tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Thị trường giảm mạnh nhất là Thái Lan, với mức giảm 55,6%.

10 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7 tỉ USD. Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TÙNG

Rau quả kỳ vọng đạt 8 tỉ USD trong năm 2025

Về phía hiệp hội, đại diện Hiệp hội rau quả Việt Nam (VinaFruit) cho biết, kết quả xuất khẩu 10 tháng đầu năm mang lại nhiều kỳ vọng. Ngành rau quả có thể đạt ngưỡng 8 tỉ USD trong năm nay và tiến tới 10 tỉ USD trong vài năm tới. Sự tăng trưởng ấn tượng này được cho là đến từ nhóm trái cây chiến lược như sầu riêng, dừa, chuối, xoài, mít…

Đặc biệt, mới đây trái bưởi Việt Nam vừa chính thức được thị trường Australia chấp nhận nhập khẩu, đánh dấu bước tiến lớn khi đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe.

Ngoài ra, còn có sự chủ động của các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng chất lượng, mở rộng thị trường. Doanh nghiệp cũng thích ứng linh hoạt với các quy định mới từ các đối tác, đặc biệt là Trung Quốc, để tìm kiếm gia tăng thị phần xuất khẩu.

Đáng chú ý, theo VinaFruit, trong nhóm các trái cây chiến lược thì sầu riêng là loại quả mang nhiều bất ngờ cho ngành.

Nguyên nhân là từ đầu năm tới nay, sầu riêng nhiều lần gặp khó về xuất khẩu. Song, sơ bộ hết tháng 10, xuất khẩu sầu riêng đã ước đạt hơn 3,2 tỉ USD, tương đương tổng giá trị xuất khẩu của cả năm 2024.

Vị này cho biết, rất có thể, khi kết thúc vụ mùa sầu riêng Tây Nguyên, giá trị xuất khẩu sầu riêng sẽ ghi nhận mức tăng hơn.