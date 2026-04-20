Tranh cãi chậu cây lấn lối đi, một người bị đánh bất tỉnh 20/04/2026 12:46

(PLO)- Mâu thuẫn việc trồng cây trước nhà, một người đàn ông bị hàng xóm dùng thân cây ném trúng, ngã đập đầu bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 20-4, Công an phường 2 Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang xác minh, điều tra vụ một người đàn ông bị hàng xóm hành cung dẫn đến nhập viện.

Thông tin ban đầu, chiều 15-4, ông N.P.L (50 tuổi, ngụ hẻm 12, đường Lý Thái Tổ, phường 2 Bảo Lộc) đang ở trong nhà thì nghe có người gọi nên ra trước hiên kiểm tra. Tại đây, ông L gặp người hàng xóm tên Duy đang đứng trước nhà với thái độ bức xúc liên quan đến việc trồng cây.

Chậu cảnh lấn ra đường khiến vụ việc đáng tiếc xảy ra. Ảnh: VT

Ông Duy cho rằng chậu cây của gia đình ông L lấn chiếm lối đi chung nên hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc tranh cãi, ông Duy đã nhổ một gốc cây do ông L trồng và ném ra đường. Dù ông L giải thích việc trồng cây không ảnh hưởng đến lối đi, mâu thuẫn vẫn không được giải quyết.

Sau đó, ông Duy dùng chính thân cây vừa nhổ tấn công ông L. Do bị bất ngờ, ông L bị đánh trúng vào cổ, ngã ngửa ra sau, đập đầu vào chậu cây và bất tỉnh tại chỗ. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Người dân sau đó đưa ông L đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Theo thông tin từ bệnh viện, nạn nhân bị chấn thương vùng cằm và vùng đầu, hiện đang được theo dõi, điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 2 Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận, khám nghiệm và lấy lời khai các bên liên quan. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.