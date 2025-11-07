Trao quyết định công nhận 2 vị trí chủ chốt tại Trường ĐH Luật TP.HCM 07/11/2025 18:52

Chiều 7-11, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024-2025 và Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2025.

Tại Hội nghị, trường đã tổ chức công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Bí thư Đảng ủy được Bộ GD&ĐT quyết định công nhận tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2025-2030.

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm

TS Lê Trường Sơn được Bộ GD&ĐT quyết định tiếp tục được công nhận giữ chức vụ Hiệu trưởng trường nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ trái qua là TS Lê Trường Sơn và PGS.TS Vũ Văn Nhiêm.

Về kết quả thực hiện năm học 2024-2025, trường đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Đơn cử, mở rộng quy mô và ngành đào tạo với việc tuyển sinh trình độ đại học 2 ngành mới là ngành Kinh doanh quốc tế và Tài chính – Ngân hàng, cùng với đó là tuyển sinh chương trình đào tạo ngành Luật từ xa.

Trường đã tuyển gần 700 sinh viên vào các lớp chất lượng cao ở 3 ngành Luật, Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh, tăng trưởng 152% so với năm học trước.

Về tuyển sinh ĐH, mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 tăng mạnh (khoảng 33% so với năm 2024) nhưng điểm chuẩn các ngành vẫn giữ vững, thậm chí có ngành tăng.

Hiệu quả từ hoạt động tư vấn tuyển sinh tăng cao, các đơn vị chức năng đã tiếp nhận và xử lý khoảng 280.051 câu hỏi từ phụ huynh và thí sinh, tăng khoảng 16,5% so với giai đoạn trước.

Quy mô đào tạo sau đại học năm học 2024-2025 đạt 936 học viên (gồm 847 học viên cao học luật và 89 nghiên cứu sinh). Quy mô đào tạo sau đại học năm 2024 là 952, tăng 113,5% so với năm 2023.

Đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp khi tổ chức được 48 khóa đào tạo (tăng 30% so với 2023–2024), thu hút 2.143 học viên.

Về nghiên cứu khoa học, số lượng công bố quốc tế trên tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Web of Sciences/Scopus đạt 29 bài, tăng hơn 20% so với năm học 2023-2024. Trường đang thực hiện tổng cộng 12 đề tài khoa học công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia do Nafosted và cấp thành phố.

Về phát triển đội ngũ, trường có gần 500 viên chức và người lao động, trong đó có hơn 330 giảng viên bao gồm 4 giáo sư, 20 phó giáo sư, hơn 300 tiến sĩ và thạc sĩ. Trường đang nâng mức và mở rộng chính sách đãi ngộ đối với người có học hàm, học vị cao.

Đặc biệt, cơ sở 3 tại phường Long Phước (TP.HCM) được đưa vào sử dụng đồng bộ từ tháng 10-2025 – đánh dấu bước phát triển mới về quy mô và hạ tầng của trường. Tọa lạc trong khu đô thị giáo dục hiện đại phía Đông TP.HCM, cơ sở này được quy hoạch đồng bộ với giảng đường, thư viện, khu thể thao, không gian học tập xanh - thông minh.

Nhà trường cũng liên kết với doanh nghiệp xây dựng khu ký túc xá hiện đại, thông minh. Mỗi phòng ở ký túc xá được thiết kế như căn hộ mini, đầy đủ tiện nghi, tạo điều kiện sinh hoạt - học tập tối ưu cho sinh viên.