Thành tích đáng nể của tân Phó giáo sư 9X, trẻ nhất ĐH Quốc gia TP.HCM 06/11/2025 10:40

(PLO)- Năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM có 8 người đạt chuẩn chức danh giáo sư và 43 người đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, trong đó, người trẻ tuổi nhất sinh năm 1990.

Thông tin từ ĐH Quốc gia TP.HCM, trong 900 ứng viên toàn quốc được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, ĐH Quốc gia TP.HCM có đến 51 ứng viên đến từ 9 đơn vị thành viên của ĐH này.

Trong đó, 8 người đạt chuẩn chức danh giáo sư và 43 người đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Và Trường ĐH Bách khoa là đơn vị nhiều nhất với 5 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và 9 ứng viên phó giáo sư. Tiếp đến là Trường ĐH Khoa học tự nhiên với 3 giáo sư và 8 ứng viên phó giáo sư.

Đáng chú ý, trong các ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư năm nay của ĐH Quốc gia TP.HCM có một nhà giáo trẻ nhất khi sinh năm 1990. Đó là ông Lê Kim Hùng, Trưởng bộ môn, Bộ môn Truyền thông, khoa Mạng máy tính và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ thông tin.

Được biết, Tiến sĩ Lê Kim Hùng được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Ông nhận bằng cử nhân ngành Công nghệ thông tin tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2013; bằng thạc sĩ Công nghệ thông tin chuyên ngành Truyền thông và An ninh thông tin tại Trường đại học Telecom Paristech, Cộng hòa Pháp năm 2016. Năm 2019, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Sorbonne, Cộng hòa Pháp.

Tiến sĩ Lê Kim Hùng nhận tuyên dương, khen thưởng của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2025. Ảnh: ĐHQG

Ông có 41 bài báo khoa học, trong đó có 14 bài đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Ông cũng đã được cấp hai bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích.

Trong công tác giảng dạy và nghiên cứu, ông đạt được nhiều thành tích nổi bật. Điển hình như năm 2024, ông được trao danh hiệu “Giảng viên của năm” của ĐH Quốc gia TP.HCM; hai lần nhận Giấy khen của ĐH Quốc gia TP.HCM về thành tích nghiên cứu xuất sắc.

Năm 2024, Tiến sĩ Lê Kim Hùng đã vinh dự nhận tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam và giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng. Ông còn là một trong 30 đại biểu TP.HCM được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.

Tháng 8 vừa qua, ông là một trong 18 cá nhân được ĐH Quốc gia TP.HCM vinh danh khen thưởng nhờ những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công tác chuyên môn, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Theo Google Scholar, ông có chỉ số H-index là 14 với hơn 867 lượt trích dẫn. Ngoài ra, ông tham gia tổ chức các chương trình khoa học trẻ của trường, làm giám khảo các cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh, sinh viên và phản biện cho nhiều tạp chí quốc tế uy tín như IEEE Internet of Things Journal và IEEE Transactions on Industrial Informatics.