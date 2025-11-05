Gần '1 chọi 3' mới trúng tuyển sau đại học ở Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch 05/11/2025 16:06

(PLO)- Năm 2025, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có hơn 3.200 học viên thi tuyển sau đại học và đã có hơn 1.100 học viên trúng tuyển, tương đương gần 1 "chọi" 3.

Ngày 5-11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, đã tổ chức Lễ khai giảng sau đại học năm 2025-2026.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là cơ sở đào tạo công lập thuộc khối ngành khoa học sức khỏe, với định hướng cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, phục vụ hệ thống y tế TP.HCM và cả nước.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý đào tạo sau ĐH, năm 2025, trường có 1.169 học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển, tổng số học viên sau ĐH nhập học năm 2025 là 1.138 người, đạt 97,35%.

Trong đó, chuyên khoa cấp I có 642 học viên nhập học; chuyên khoa cấp II có 192 học viên nhập học; bác sĩ nội trú có 110 học viên nhập học; thạc sĩ có 169 học viên nhập học và tiến sĩ có 25 học viên nhập học.

Đáng chú ý, từ năm 2009 đến năm 2025, quy mô đào tạo sau ĐH liên tục được mở rộng, đặc biệt ở hệ chuyên khoa cấp I, từ 18 học viên năm 2009 lên 640 học viên năm 2025.

Chỉ trong 5 năm gần đây, quy mô đào tạo sau ĐH tăng thấy rõ. Năm 2021, trường đào tạo hơn 1.700 học viên, đến năm 2025 con số này đạt hơn 2.260 học viên. Đáng chú ý, số bác sĩ chuyên khoa cấp I tăng mạnh nhất, từ 837 học viên lên hơn 1.000 học viên, bác sĩ nội trú tăng từ 319 lên 396, chuyên khoa cấp II từ 277 đến 363 học viên. Riêng bậc cao học và nghiên cứu sinh cũng mở rộng, thạc sĩ tăng từ 257 lên 327, tiến sĩ từ 22 lên 78 học viên.

Báo cáo đáng chú ý về quy mô đào tạo sau ĐH từ năm 2009 đến nay của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: PA

Không khí tại Lễ khai giảng sau đại học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng Trường, chúc mừng 1.169 học viên đã trúng tuyển và chính thức trở thành học viên sau ĐH của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ông cho biết các học viên đã vượt qua kỳ tuyển sinh cạnh tranh với 3.201 thí sinh, thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận và sự tin tưởng dành cho nhà trường.

Lãnh đạo trường nhấn mạnh, hệ thống đào tạo sau ĐH của trường đã phát triển mạnh mẽ với 23 chuyên ngành chuyên khoa cấp I, 19 chuyên ngành chuyên khoa cấp II, 11 chuyên ngành bác sĩ nội trú, 12 ngành thạc sĩ và 4 ngành tiến sĩ. Đây không chỉ là con số mà là minh chứng cho uy tín đào tạo và tâm huyết của đội ngũ giảng viên qua nhiều năm.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng Trường chúc mừng và nhắn nhủ đến các học viên. Ảnh: HH

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, trường xác định đào tạo sau ĐH là nhiệm vụ trọng tâm và đang triển khai 3 định hướng: Chuẩn hóa chương trình theo năng lực đầu ra gắn với thực tiễn lâm sàng; thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; phát triển đội ngũ giảng viên và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ông nhấn mạnh, y học đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các thách thức sức khỏe toàn cầu mới. Vì vậy, học sau ĐH không chỉ là tiếp tục học tập, mà là bước chuyển từ người tiếp nhận kiến thức sang người tạo ra tri thức và định hướng thực hành.

Hành trình phía trước sẽ có áp lực và thử thách, đòi hỏi bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần phụng sự – những giá trị cốt lõi của người thầy thuốc và nhà khoa học. Ông mong muốn học viên tận dụng thời gian học tập để trau dồi chuyên môn, nghiên cứu, ngoại ngữ và kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống y tế hiện đại.