Trao quyết định thăng quân hàm cho 1 công an Việt Nam tại New York, Mỹ 21/05/2025 15:35

(PLO)- Đoàn công tác của Bộ Công an sang New York trao quyết định thăng quân hàm trước niên hạn cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng cố vấn cảnh sát Liên hợp quốc.

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ), ngày 19-5, tại Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, New York, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng đoàn công tác của Bộ Công an sang Mỹ đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá trước thời hạn (1 năm) đối với sĩ quan công an Việt Nam Nguyễn Ngọc Hải.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm trước niên hạn với sĩ quan công an Nguyễn Ngọc Hải tại New York, Mỹ. Ảnh: BCA

Tham dự buổi lễ trao quyết định có các thành viên của đoàn công tác Bộ Công an, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ cùng các cán bộ chủ chốt của Phái đoàn.

Việc lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở nơi xa Tổ quốc đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ đến hoạt động GGHB LHQ nói chung và thượng tá Hải nói riêng.

Đồng thời qua hoạt động này cũng khẳng định năng lực, trình độ của sĩ quan công an Việt Nam với LHQ và bạn bè quốc tế.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Đặng Hoàng Giang sau buổi làm việc. Ảnh: BCA

Phát biểu cảm tưởng sau khi nhận quyết định, thượng tá Nguyễn Ngọc Hải bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ quan tâm, ghi nhận những nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Hải cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đã luôn sát sao hỗ trợ để ông thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình công tác tại LHQ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó viện trưởng Viện Khoa học cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân là sĩ quan công an Việt Nam đầu tiên trúng tuyển vào làm việc tại Phòng cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình LHQ, trụ sở New York, Mỹ với vai trò là chuyên gia LHQ về phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Sau 2 năm thực hiện nhiệm vụ, từ tháng 8-2024, trung tá Hải được gia hạn thời gian công tác.

Tháng 1-2025, với năng lực vững vàng, trung tá Hải được bổ nhiệm làm Trợ lý đặc biệt kiêm Chánh Văn phòng cố vấn cảnh sát LHQ. Điều này khẳng định sự định hướng, chỉ đạo đúng đắn, sát sao của Văn phòng thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ đối với các sĩ quan công an Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ.

Đây cũng là thành quả của quá trình nỗ lực làm việc, tích luỹ kinh nghiệm, thích nghi môi trường của Thượng tá Hải.