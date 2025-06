Trộm 2 xe SH đang trên đường tẩu thoát thì gặp công an 04/06/2025 15:30

Ngày 4-6, Công an Phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An đã chốt chặn và bắt giữ 2 nghi can trộm xe SH đang trên đường tẩu thoát và đã bàn giao người cùng tang vật cho Công an xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An tiếp tục điều tra.

Đạt và Truyền bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CALA

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 phút ngày 3-6, Công an Phường 3 nhận tin báo từ xã Hướng Thọ Phú về vụ mất trộm xe máy. Nghi phạm đang di chuyển theo hướng về Phường 3.

Ngay lập tức Công an Phường 3 triển khai phương án chốt chặn các tuyến đường trọng yếu, đồng thời phối hợp theo dõi sát diễn biến.

Không lâu sau, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 2 người là Nguyễn Tấn Đạt (33 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Quốc Truyền (28 tuổi, ngụ Cà Mau). Cả hai bị bắt giữ cùng với tang vật là hai xe SH.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.